HUAWEI удалила мессенджер Max из App Gallery? Вот где правда

9 июня многие новостные и не только Telegram-каналы с аудиториями в сотни тысяч человек написали об удалении мессенджера Max из магазина HUAWEI App Gallery. На самом деле никакого удаления не было.Мы в редакции iGuides регулярно мониторим доступность всех сервисов и приложений перед публикацией каких-либо новостей. При поиске мессенджера Max в магазине HUAWEI App Gallery он всё так же отображается, как и раньше. Никаких проблем не обнаружено. Его всё ещё можно скачать и установить, даже из другой страны. Подтверждение — на скриншоте выше.Конечно же, все эти каналы уже удалили свои вбросы, но при желании их можно найти на некоторых интернет-платформах. Видимо, они хотели получить охваты за счёт актуальной темы на фоне недавнего удаления мессенджера Max из App Store, но по факту просто подставили под удар бренд HUAWEI. И всё это происходит в такое сложное время, когда именно онлайн-медиа влияют на восприятие людей тех или иных ситуаций. Поэтому цифровая гигиена должна стоять у всех нас на первом месте. А чтобы не засорять свой мозг всем этим шумом и откровенными вбросами, лучше пройтись по списку своих каналов и отписаться от подобных «медиа».Оставайтесь с нами и читайте iGuides, чтобы получать только достоверную информацию.