Huawei увеличила поставки смартфонов в Россию, несмотря на санкции



Компания Huawei увеличила поставки смартфонов впервые с 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, за прошедшие девять месяцев китайский бренд Huawei существенно увеличил поставки смартфонов в Россию. В течение этого времени бренд привез в нашу страну более 500 тысяч девайсов, при этом основная часть поставок пришлась на третий квартал года, то есть последние несколько месяцев. Доля Huawei в общем количестве импортированных смартфонов составила 2,8%, тогда как год назад этот показатель был на уровне 1%.



Всего же за прошедшие девять месяцев (с января по октябрь) в Россию было ввезено 19 миллионов смартфонов — это на 23% меньше, чем в прошлом году. Некоторые бренды вовсе прекратили поставки в марте, например, ZTE и Honor, а некоторые, такие, как Huawei, продолжают их или даже увеличивают.



На данный момент первое место по поставкам смартфонов в Россию занимает Xiaomi — её доля составляет 35%. Samsung с 15% остается на втором месте, причем её поставки сократились в 2022 году на 63%. Далее идет Realme, которая увеличила импорт на 67%, особенно в третьем квартале. В целом можно сделать вывод, что на фоне санкций европейские и американские бренды сокращают торговлю смартфонами с РФ, а китайские — увеличивают.