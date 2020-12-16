Компания Huawei сдержала обещание и выпустила бета-версию HarmonyOS 2.0, предназначенную для установки на смартфоны и планшеты. Разработчикам также стали доступны инструменты для адаптации к этой операционной системе приложений и игр, созданных для Android.
На первом этапе HarmonyOS доступна смартфонам Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro, а также планшету MatePad Pro. В дальнейшем Huawei адаптирует свою ОС для всех смартфонов и планшетов, которым было доступно обновление до EMUI 11 и Magic UI 4.0.
В сети уже появились скриншоты и небольшие обзоры HarmonyOS:
Как можно увидеть, интерфейс HarmonyOS почти полностью идентичен оболочке EMUI 11. Кроме того, разработчики отмечают, что многие приложения для Android без проблем запускаются и работают на новой операционной системе. Это означает, что Huawei создавала HarmonyOS далеко не с нуля. Очевидно, что компания разобрала исходный код Android Open Source Project по частям и собрала его заново, заменив любую связь с Google привязкой к собственным сервисам и приложениям.
В существующем виде HarmonyOS для смартфонов представляет собой почти точный клон оболочки EMUI 11 на базе Android с вырезанными сервисами Google. Для пользователей и разработчиков почти ничего не изменилось, но с HarmonyOS компания Huawei полностью избавила свои устройства от взаимодействия с сервисами Google. Теперь это её собственная операционная система, и она в первую очередь понравится и подойдёт тем, кто по каким-то причинами не пользуется гугловскими сервисами и приложениями. В Китае это почти 100% населения (из-за их блокировки), а в других странах они необходимы большей части пользователей.
Разработчикам приложений доступна среда разработки DevEco Studio 2.0 в версиях для Windows и Mac, симуляторы различных моделей мобильных устройств, более чем 40 примеров кода и службы связи с техническими экспертами Huawei. Документация и утилиты выложены на сайте компании.
Записаться на тестирование HarmonyOS можно до конца января на сайте Huawei. Стабильная сборка новой операционной системы для некоторых устройств будет выпущена весной.
В планах Huawei на 2021 год — выпуск различных устройств на базе HarmonyOS 2.0, в том числе смартфонов, планшетов и смарт-часов. Кроме того, компания надеется, что эта платформа заинтересует других производителей и анонсировала сотрудничество с четырьмя десятками брендов (какими именно — не уточняется). Скорее всего, HarmonyOS 2.0 будет изначально предустановлена на флагманской линейке Huawei P50.
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