HUAWEI выпустит новое приложение для рисования GoPaint

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С его помощью можно будет создавать произведения искусства на планшете.Дата выхода появилась на официальном аккаунте компании — GoPaint представят 7 мая. Для российских пользователей программа станет доступна в июле этого года. В приложении будет множество инструментов для рисования с удобным и интуитивно понятным интерфейсом.HUAWEI стала первой в индустрии компанией-производителем умных устройств, которая разработала программу для рисования. В 2023 году запуск творческого мероприятия для участников со всего мира GoPaint Worldwide Creating Activity, привлек внимание большого числа художников со всего мира. Мероприятие помогло компании подробно изучить желания потребителей в этой области.Теперь, не отступая от своего концепта «Создавая красоту», HUAWEI разработала профессиональное и простое для пользования приложение GoPaint. Оно позволит пользователям планшетов HUAWEI более эффективно использовать их для креативных задач. Компания надеется, новое приложением поможет людям воплотить свои творческие идеи в жизнь.Вместе с HUAWEI над разработкой GoPaint работала команда профессиональных художников, что помогло внедрить в приложение широкий спектр продуманных и удобных инструментов для рисования. Благодаря набору подробных обучающих материалов даже начинающий пользователь сможет разобраться с программой и начать постепенно совершенствовать свои творческие навыки.