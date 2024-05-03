HUAWEI выпустит новое приложение для рисования GoPaint

Артем
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С его помощью можно будет создавать произведения искусства на планшете. 

Дата выхода появилась на официальном аккаунте компании — GoPaint представят 7 мая. Для российских пользователей программа станет доступна в июле этого года. В приложении будет множество инструментов для рисования с удобным и интуитивно понятным интерфейсом.
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HUAWEI стала первой в индустрии компанией-производителем умных устройств, которая разработала программу для рисования. В 2023 году запуск творческого мероприятия для участников со всего мира GoPaint Worldwide Creating Activity, привлек внимание большого числа художников со всего мира. Мероприятие помогло компании подробно изучить желания потребителей в этой области. 

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Теперь, не отступая от своего концепта «Создавая красоту», HUAWEI разработала профессиональное и простое для пользования приложение GoPaint. Оно позволит пользователям планшетов HUAWEI более эффективно использовать их для креативных задач. Компания надеется, новое приложением поможет людям воплотить свои творческие идеи в жизнь. 

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Вместе с HUAWEI над разработкой GoPaint работала команда профессиональных художников, что помогло внедрить в приложение широкий спектр продуманных и удобных инструментов для рисования. Благодаря набору подробных обучающих материалов даже начинающий пользователь сможет разобраться с программой и начать постепенно совершенствовать свои творческие навыки.
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Источник:
Huawei Central
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