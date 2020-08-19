





Huawei сообщила о запуске приложения Petal Search в России. Этот сервис представляет собой альтернативу Google от китайской компании, который на стадии бета-тестирования был известен как Huawei Search.Petal Search можно скачать прямо сейчас в магазине приложений AppGallery. Это полноценный сервис с поддержкой HMS (HUAWEI Mobile Services). Компания позиционирует новинку как решение для пользователей Huawei и Honor, которое можно использовать не только для поиска, но и для скачивания популярных приложений. В основе Petal Search поисковик и агрегатор приложений.На главной странице нового сервиса отображается поисковая строка и лента актуальных новостей. В Petal Search предусмотрена система рекомендаций, подборки приложений и глобальный поиск по различным регионам.В поисковой выдаче на первом месте будут предлагаться приложения из AppGallery, поскольку он интегрирован в Petal Search. По словам Huawei, собственный магазин не станет единственным источником программ. Разработчики обещают подписывать сторонние источники приложения в результатах поиска.