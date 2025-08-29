HyperOS 3 не только внаглую копирует iOS, но и жестко вклинивается в экосистему Apple — как такое вообще возможно?!

Компания Xiaomi представила свою новую операционную систему HyperOS 3 для смартфонов и планшетов под своим брендом, а также суббрендами Redmi и POCO. Апдейт неожиданно принес несколько опций, косвенно и напрямую связанных с iOS и Apple.

Как заявляет вендор, новая HyperOS 3 на базе Android 16 должна предложить более плавный и быстрый интерфейс — приложения запускаются быстрее на 21%, fps в играх поднимается на 15%, а общее снижение потери кадров в системных анимациях достигает 19%. Более сотни таких анимаций были заново оптимизированы и стали более отзывчивыми. Также появились ИИ-обои и обновились иконки.

Пожалуй, самое заметное нововведение — это Super Island, многофункциональный динамический островок в форме «пилюли» у верхней кромки дисплея вокруг выреза под фронталку. Он работает в точности, как на iOS: умеет отображать активные виджеты приложений, состояние системных функций, разворачивается по касанию и работает с жестом перетаскивания.

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Вторая важная функция — интеграция с экосистемой Apple. Теперь Android-смартфоны на базе HyperOS 3 смогут запускать плавающие окна приложений на iPad и Mac, а также разблокировать смартфон Xiaomi с помощью Touch Id и Face ID в «яблочных» устройствах. Также на нем сихронизируются push-уведомления, фотографии, файлы и даже ответы в приложениях обмена сообщениями. Вендор заявляет, что обмен изображениями и медиафайлами между устройствами Xiaomi и даже iPhone стал проще, но не уточняет, работает ли это через AirDrop.

Непонятно, как Xiaomi сумела настолько глубоко вклиниться в экосистему Apple без ее согласия — а компания явно не могла открыть доступ к своим коронным фишкам стороннему бренду. Также остается под вопросом, насколько стабильна будет такая синхронизация и долго ли она продержится. 

4
