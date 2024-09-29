HyperOS установили на пылесос, и вот что получилось









Согласно источнику, устройство под названием Mijia M40 умеет не только пылесосить, но и подметать, мыть и сушить полы. Заявленная мощность всасывания — 12000 Па, она позволит собрать даже крупный мусор, а также справится с ворсом «непослушных» ковров. Чтобы точно планировать маршрут уборки и не натыкаться на предметы, пылесос пользуется 360-градусной лазерной навигацией LDS. Если на пути всё же попадаются препятствия высотой до 2 см, то девайс способен их преодолеть без посторонней помощи. А аккумулятор 5200 mAh обеспечит солидную автономность.



Компания Xiaomi выпустила новый робот-пылесос с предустановленной HyperOS. О нем написали в Gizmochina.Согласно источнику, устройство под названием Mijia M40 умеет не только пылесосить, но и подметать, мыть и сушить полы. Заявленная мощность всасывания — 12000 Па, она позволит собрать даже крупный мусор, а также справится с ворсом «непослушных» ковров. Чтобы точно планировать маршрут уборки и не натыкаться на предметы, пылесос пользуется 360-градусной лазерной навигацией LDS. Если на пути всё же попадаются препятствия высотой до 2 см, то девайс способен их преодолеть без посторонней помощи. А аккумулятор 5200 mAh обеспечит солидную автономность.



Пылесос работает на базе HyperOS, которая изначально предназначалась для смартфонов и планшетов, а позже стала экосистемой Xiaomi. Посмотреть тиктоки на нем не выйдет, а вот управлять с помощью HyperOS Connect — запросто. Также пылесос поддерживает самые разные «умные» функции (пользовательские графики, указания по уборке разных поверхностей, установку ограниченных зон), очистку швабры при температуре 70 градусов и её сушку горячим воздухом в течение двух часов. Стоимость устройства — 2999 юаней, или около 40 тысяч рублей по курсу. Модель с автоподачей воды обойдется чуть дороже: 3398 юаней или около 45 тысяч рублей.