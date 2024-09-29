HyperOS установили на пылесос, и вот что получилось

Олег

Компания Xiaomi выпустила новый робот-пылесос с предустановленной HyperOS. О нем написали в Gizmochina.

Xiaomi

Согласно источнику, устройство под названием Mijia M40 умеет не только пылесосить, но и подметать, мыть и сушить полы. Заявленная мощность всасывания — 12000 Па, она позволит собрать даже крупный мусор, а также справится с ворсом «непослушных» ковров. Чтобы точно планировать маршрут уборки и не натыкаться на предметы, пылесос пользуется 360-градусной лазерной навигацией LDS. Если на пути всё же попадаются препятствия высотой до 2 см, то девайс способен их преодолеть без посторонней помощи. А аккумулятор 5200 mAh обеспечит солидную автономность.

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Пылесос работает на базе HyperOS, которая изначально предназначалась для смартфонов и планшетов, а позже стала экосистемой Xiaomi. Посмотреть тиктоки на нем не выйдет, а вот управлять с помощью HyperOS Connect — запросто. Также пылесос поддерживает самые разные «умные» функции (пользовательские графики, указания по уборке разных поверхностей, установку ограниченных зон), очистку швабры при температуре 70 градусов и её сушку горячим воздухом в течение двух часов. Стоимость устройства — 2999 юаней, или около 40 тысяч рублей по курсу. Модель с автоподачей воды обойдется чуть дороже: 3398 юаней или около 45 тысяч рублей. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

kardigan
+3725
kardigan
Пусть обновят, чтоб жрать умел готовить-яишку хотя бы, ну или мяса пожарить, тогда выгоню жену и куплю такого друга!
Сегодня в 16:05
#
+4504
Gabriel kardigan
Выгонять то зачем?
А кто в магазин будет ходить?
Сегодня в 16:37
#
kardigan
+3725
kardigan Gabriel
Следующей прошивкой поправят!🤪
2 часа назад в 17:51
#
tellurian
+1900
tellurian kardigan
Лучше за пивом чтобы ездил
час назад в 19:05
#

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