HyperOS знатно подвела пользователей Xiaomi — такого они точно не ждали



В смартфонах Xiaomi обнаружены более 20 критических уязвимостей, которые не исправляются годами. Дырявыми оказались обе версии оболочек бренда.



Согласно Gizmochina, эксперты по кибербезопасности нашли опасные уязвимости в стандартных приложениях и компонентах системы смартфонов Xiaomi. Вот полный список:



Галерея (com.miui.gallery)

GetApps (com.xiaomi.mipicks)

Mi Video (com.miui.videoplayer)

MIUI Bluetooth (com.xiaomi.bluetooth)

Телефон (com.android.phone)

Диспетчер печати (com.android.printspooler)

Безопасность (com.miui.securitycenter)

Корневой компонент безопасности (com.miui.securitycore)

Настройки (com.android.settings)

ShareMe (com.xiaomi.midrop)

System Tracing (com.android.traceur)

Xiaomi Cloud (com.miui.cloudservice). В смартфонах Xiaomi обнаружены более 20 критических уязвимостей, которые не исправляются годами. Дырявыми оказались обе версии оболочек бренда.Согласно Gizmochina, эксперты по кибербезопасности нашли опасные уязвимости в стандартных приложениях и компонентах системы смартфонов Xiaomi. Вот полный список:



Любопытно, что небезопасными оказались даже компоненты, посвященные безопасности. Но самое неприятное — идентичные дыры нашлись как в MIUI, так и в новомодной HyperOS, которая на поверку оказалась просто видоизмененной версией MIUI. Похоже, Xiaomi даже не старалась создать что-то новое, и просто изменила обертку старой надстройки для Android, перенеся компоненты из MIUI в HyperOS вместе с уязвимостями.