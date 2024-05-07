HyperOS знатно подвела пользователей Xiaomi — такого они точно не ждали

Олег

HyperOS


В смартфонах Xiaomi обнаружены более 20 критических уязвимостей, которые не исправляются годами. Дырявыми оказались обе версии оболочек бренда.

Согласно Gizmochina, эксперты по кибербезопасности нашли опасные уязвимости в стандартных приложениях и компонентах системы смартфонов Xiaomi. Вот полный список:

  • Галерея (com.miui.gallery)
  • GetApps (com.xiaomi.mipicks)
  • Mi Video (com.miui.videoplayer)
  • MIUI Bluetooth (com.xiaomi.bluetooth)
  • Телефон (com.android.phone)
  • Диспетчер печати (com.android.printspooler)
  • Безопасность (com.miui.securitycenter)
  • Корневой компонент безопасности (com.miui.securitycore)
  • Настройки (com.android.settings)
  • ShareMe (com.xiaomi.midrop)
  • System Tracing (com.android.traceur)
  • Xiaomi Cloud (com.miui.cloudservice).
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Любопытно, что небезопасными оказались даже компоненты, посвященные безопасности. Но самое неприятное — идентичные дыры нашлись как в MIUI, так и в новомодной HyperOS, которая на поверку оказалась просто видоизмененной версией MIUI. Похоже, Xiaomi даже не старалась создать что-то новое, и просто изменила обертку старой надстройки для Android, перенеся компоненты из MIUI в HyperOS вместе с уязвимостями. 

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Источник:
Gizmochina
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