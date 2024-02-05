Hyundai готовит супердешевый электрический мини-кроссовер Casper. Просто лапочка!

Олег

Hyundai

Фото: Hyundai

Южнокорейский автоконцерн Hyundai анонсировал городской электрокар по сравнительно привлекательной цене. О нем написали в Electrek.

Согласно источнику, будущий Hyundai Casper понравится городским жителям и будет конкурировать с Dacia Spring и Citroen e-C3. Сейчас в Южной Корее уже продается «бензиновый» Casper, но вместе со сменой тяги на электрическую Hyundai проведет рестайлинг машины и её внешний вид посвежеет.

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Hyundai
Фото: Hyundai

Casper сможет проехать от одного заряда довольно скромные 200-300 км на литий-фосфатном аккумуляторе. Длина авто составит 360 см, это примерно на 25 см длиннее корейской «бензинки». Главной фишкой «Каспера» будет его ценник: от 20 тысяч евро, что по курсу составляет около 2 млн рублей. Все конкурирующие авто стартуют с 25 тысяч. 

Поскольку Hyundai заявила, что производиться малыш будет в Южной Корее, есть шанс, что он доедет и в Россию. Разумеется, стоимость его подрастет: при ввозе машины в РФ взимается таможенная пошлина и утилизационный сбор. 

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Источник:
Electrek
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Комментарии

tellurian
+2668
tellurian
Спрос падает. Субсидии некоторые страны убирают, что приводит к спаду продаж.
Нет ничего лучше машины с двс.
20 минут назад
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