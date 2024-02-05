Hyundai готовит супердешевый электрический мини-кроссовер Casper. Просто лапочка!

Фото: Hyundai



Южнокорейский автоконцерн Hyundai анонсировал городской электрокар по сравнительно привлекательной цене. О нем написали в Electrek.



Согласно источнику, будущий Hyundai Casper понравится городским жителям и будет конкурировать с Dacia Spring и Citroen e-C3. Сейчас в Южной Корее уже продается «бензиновый» Casper, но вместе со сменой тяги на электрическую Hyundai проведет рестайлинг машины и её внешний вид посвежеет.









Фото: Hyundai



Casper сможет проехать от одного заряда довольно скромные 200-300 км на литий-фосфатном аккумуляторе. Длина авто составит 360 см, это примерно на 25 см длиннее корейской «бензинки». Главной фишкой «Каспера» будет его ценник: от 20 тысяч евро, что по курсу составляет около 2 млн рублей. Все конкурирующие авто стартуют с 25 тысяч.



Поскольку Hyundai заявила, что производиться малыш будет в Южной Корее, есть шанс, что он доедет и в Россию. Разумеется, стоимость его подрастет: при ввозе машины в РФ взимается таможенная пошлина и утилизационный сбор. Casper сможет проехать от одного заряда довольно скромные 200-300 км на литий-фосфатном аккумуляторе. Длина авто составит 360 см, это примерно на 25 см длиннее корейской «бензинки». Главной фишкой «Каспера» будет его ценник: от 20 тысяч евро, что по курсу составляет около 2 млн рублей. Все конкурирующие авто стартуют с 25 тысяч.Поскольку Hyundai заявила, что производиться малыш будет в Южной Корее, есть шанс, что он доедет и в Россию. Разумеется, стоимость его подрастет: при ввозе машины в РФ взимается таможенная пошлина и утилизационный сбор.