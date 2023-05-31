Hyundai готовит сверхдешевый кроссовер Exter — смотришь на ценник и просто не верится

Олег

Hyundai

Фото: Hyundai

Автоконцерн Hyundai раскрыл новые подробности о будущем бюджетном внедорожнике Exter. Информацию собрали на Auto.ru.

Согласно источнику, Hyundai Exter получит 26 систем и функций безопасности — это разбивает представление о том, что дешевый автомобиль не может быть безопасным. В базовой версии Exter будет оснащен шестью подушками безопасности, системой ESC и помощником старта «в горку». Среди прочих опций обещаны задние парктроники, камера заднего вида, иммобилайзер, нативный видеорегистратор с двумя камерами. 

Фото: Hyundai
Фото: Hyundai

Фото: Hyundai
Фото: Hyundai

Что касается «железа», то кроссовер длиной 4 метра доедет до покупателей с бензиновым мотором 1,2 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». В более дорогой версии можно рассчитывать на роботизированную КПП с одним сцеплением.

Фото: Hyundai
Фото: Hyundai

Что касается цены, то Hyundai Exter будут продавать примерно за $8000 (около 650 тысяч рублей по курсу на сегодня). Хотя он будет представлен в Индии 10 июня и разрабатывается специально для индийского рынка, не исключено, что параллельный импорт довезет этот бюджетный кроссовер до России — даже с удорожанием вдвое он всё равно будет очень привлекательным вариантом. 

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Источник:
Auto.ru
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Комментарии

tellurian
+5011
tellurian
Цена хорошая, но мотор 1,4 л и 82лс куда?
Машина же не для курьеров по городу ездить 🤦‍♂️
Сегодня в 10:05
#
+43
МореСочи
Параллельный импорт? Ну, если только с правым рулем. В Индии правостороннее движение.
Сегодня в 10:36
#
+121
antonchik55
83 л.с. для кроссовка — это что?
За 700к — ок. За 1,2кк — тоже ок. Выше — звездец
13 минут назад
#
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