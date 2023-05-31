Hyundai готовит сверхдешевый кроссовер Exter — смотришь на ценник и просто не верится

Автоконцерн Hyundai раскрыл новые подробности о будущем бюджетном внедорожнике Exter. Информацию собрали на Auto.ru.Согласно источнику, Hyundai Exter получит 26 систем и функций безопасности — это разбивает представление о том, что дешевый автомобиль не может быть безопасным. В базовой версии Exter будет оснащен шестью подушками безопасности, системой ESC и помощником старта «в горку». Среди прочих опций обещаны задние парктроники, камера заднего вида, иммобилайзер, нативный видеорегистратор с двумя камерами.Что касается «железа», то кроссовер длиной 4 метра доедет до покупателей с бензиновым мотором 1,2 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». В более дорогой версии можно рассчитывать на роботизированную КПП с одним сцеплением.Что касается цены, то Hyundai Exter будут продавать примерно за $8000 (около 650 тысяч рублей по курсу на сегодня). Хотя он будет представлен в Индии 10 июня и разрабатывается специально для индийского рынка, не исключено, что параллельный импорт довезет этот бюджетный кроссовер до России — даже с удорожанием вдвое он всё равно будет очень привлекательным вариантом.