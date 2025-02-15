Hyundai вернется в Россию до конца года?

Олег

Фото: Unsplash


Южнокорейский автобренд Hyundai рассматривает возможность вернуться в Россию и выкупить обратно свой завод в Санкт-Петербурге. Об этом пишет корейское издание news1.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, автомобильные бренды Кореи внимательно следят за всеми движениями, связанными с прекращением боевых действий. До 2022 года Hyundai и Kia были большими игроками на российском рынке, а модели вроде Solaris, Creta, Rio и Sonata — крайне популярными у водителей. Машины собирались на локализованном автозаводе в Ленинградской области, что позволяло избежать ввозных пошлин и устанавливать очень привлекательные цены на южнокорейские авто.

В декабре 2023 года автозавод в Питере был продан за символическую цену. Источник отмечает, что договор предусматривает «возможность обратного выкупа завода до конца этого года», поэтому Hyundai Motor Group «внимательно следит за ситуацией» в России на международном поле. При этом издание признает: «вернуть былую славу может быть сложно, поскольку дешевые китайские автомобили быстро завоевывают рынок».

Напомним, что прямо сейчас в Санкт-Петербурге собираются несколько автомобилей, аналогичных Hyundai Solaris, Creta, а также Kia Rio, под общим брендом Solaris. 

4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
News1
Cсылки по теме:
Теперь в «Госуслугах» можно отправить сообщение по номеру автомобиля. Как это сделать и зачем?
В Россию едет новый Jaecoo J5. Он идеален для владельцев собак и счастливых родителей
Китайские автомобили массово ломаются из-за природных аномалий

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+42
Ovolf
Размечтались.
Вчера в 21:38
#
+1333
Grealex
А в каком месте китайцы дешевые? Для других стран, может быть.
Вчера в 21:49
#
Anatoly076
+312
Anatoly076
Ну и слава богу хоть кто-то адекватный вернется на российский рынок — надоели уже, издеваться!
Сегодня в 09:34
#
+4524
Gabriel
Бизнес дело такое. Не терпит он убытков.
Могу предположить что Ford и GM могут постучаться…
24 минуты назад
#

Читайте также