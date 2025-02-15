Hyundai вернется в Россию до конца года?

Южнокорейский автобренд Hyundai рассматривает возможность вернуться в Россию и выкупить обратно свой завод в Санкт-Петербурге. Об этом пишет корейское издание news1.
В декабре 2023 года автозавод в Питере был продан за символическую цену. Источник отмечает, что договор предусматривает «возможность обратного выкупа завода до конца этого года», поэтому Hyundai Motor Group «внимательно следит за ситуацией» в России на международном поле. При этом издание признает: «вернуть былую славу может быть сложно, поскольку дешевые китайские автомобили быстро завоевывают рынок».
Напомним, что прямо сейчас в Санкт-Петербурге собираются несколько автомобилей, аналогичных Hyundai Solaris, Creta, а также Kia Rio, под общим брендом Solaris.