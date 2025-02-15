Hyundai вернется в Россию до конца года?

Южнокорейский автобренд Hyundai рассматривает возможность вернуться в Россию и выкупить обратно свой завод в Санкт-Петербурге. Об этом пишет корейское издание news1.

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Согласно источнику, автомобильные бренды Кореи внимательно следят за всеми движениями, связанными с прекращением боевых действий. До 2022 года Hyundai и Kia были большими игроками на российском рынке, а модели вроде Solaris, Creta, Rio и Sonata — крайне популярными у водителей. Машины собирались на локализованном автозаводе в Ленинградской области, что позволяло избежать ввозных пошлин и устанавливать очень привлекательные цены на южнокорейские авто.В декабре 2023 года автозавод в Питере был продан за символическую цену. Источник отмечает, что договор предусматривает «возможность обратного выкупа завода до конца этого года», поэтому Hyundai Motor Group «внимательно следит за ситуацией» в России на международном поле. При этом издание признает: «вернуть былую славу может быть сложно, поскольку дешевые китайские автомобили быстро завоевывают рынок».Напомним, что прямо сейчас в Санкт-Петербурге собираются несколько автомобилей, аналогичных Hyundai Solaris, Creta, а также Kia Rio, под общим брендом Solaris.