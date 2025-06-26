Hyundai вернулся в Россию очень странным способом. Будете брать?



Южнокорейский автобренд Южнокорейский автобренд Hyundai нашел способ обойти санкции и вернуться в Россию, чтобы продавать нам свои машины. Об этом пишет «Газета.ру». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Hyundai будет поставлять сборочные компоненты китайской «дочке», китайская «дочка» их отправит в Казахстан, а уже оттуда они приедут в Россию», — анонимный собеседник издания.



Сообщается, что машины Hyundai в Китае продаются не очень хорошо, и это понятно — китайский рынок полон собственными внутренними брендами. Поэтому компания решила использовать свое китайское юрлицо, чтобы попробовать вернуться в РФ обходным путем.



Пока неясно, что из этого получится, и сколько будут стоить авто «на выходе». Теоретически, сборка будет происходить внутри страны, а значит пошлины и утильсбор за такие машины платить не придется, что должно снизить розничную цену для покупателя.



Любопытно, что накануне появления этой новости была другая — она Сообщается, что машины Hyundai в Китае продаются не очень хорошо, и это понятно — китайский рынок полон собственными внутренними брендами. Поэтому компания решила использовать свое китайское юрлицо, чтобы попробовать вернуться в РФ обходным путем.Пока неясно, что из этого получится, и сколько будут стоить авто «на выходе». Теоретически, сборка будет происходить внутри страны, а значит пошлины и утильсбор за такие машины платить не придется, что должно снизить розничную цену для покупателя.Любопытно, что накануне появления этой новости была другая — она гласила , что Hyundai зарегистрировала в РФ новый торговый знак Palibrus для названия авто. Возможно, собранные в РФ машины из параллельно ввезенных запчастей будут продаваться именно под таким названием.

Компания вовсе не собирается ввозить авто в РФ или бороться за обратный выкуп своих заводов, которые были проданы в 2022 году российским юрлицам. Согласно источнику, Hyundai разработал схему поставки компонентов для сборки автомобилей внутри России. Само собой, происходить они будут не напрямую, чтобы избежать вторичных санкций.