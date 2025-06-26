Hyundai вернулся в Россию очень странным способом. Будете брать?

Олег

Фото: Unsplash


Южнокорейский автобренд Hyundai нашел способ обойти санкции и вернуться в Россию, чтобы продавать нам свои машины. Об этом пишет «Газета.ру».

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Компания вовсе не собирается ввозить авто в РФ или бороться за обратный выкуп своих заводов, которые были проданы в 2022 году российским юрлицам. Согласно источнику, Hyundai разработал схему поставки компонентов для сборки автомобилей внутри России. Само собой, происходить они будут не напрямую, чтобы избежать вторичных санкций.

«Hyundai будет поставлять сборочные компоненты китайской «дочке», китайская «дочка» их отправит в Казахстан, а уже оттуда они приедут в Россию», — анонимный собеседник издания. 

Сообщается, что машины Hyundai в Китае продаются не очень хорошо, и это понятно — китайский рынок полон собственными внутренними брендами. Поэтому компания решила использовать свое китайское юрлицо, чтобы попробовать вернуться в РФ обходным путем.

Пока неясно, что из этого получится, и сколько будут стоить авто «на выходе». Теоретически, сборка будет происходить внутри страны, а значит пошлины и утильсбор за такие машины платить не придется, что должно снизить розничную цену для покупателя.

Любопытно, что накануне появления этой новости была другая — она гласила, что Hyundai зарегистрировала в РФ новый торговый знак Palibrus для названия авто. Возможно, собранные в РФ машины из параллельно ввезенных запчастей будут продаваться именно под таким названием. 

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Источник:
Газета.ру
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