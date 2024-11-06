И хруст французской булки: хакер украл 40 ГБ данных и требует выкуп батонами

Условия взломщика — $125 000 в хлебобулочном эквиваленте.
Свой улов Grep выставил на продажу в даркнете и в шутку оценил слив в $125 000 багетами. Скорее всего, хрустящая валюта была выбрана из-за территориального расположения компании.
Кроме того, злоумышленник оказался фанатом игры Hitman. С его слов, взломом занималась их новая хакерская группировка, International Contract Agency (ICA), названная в честь агентства из серии игр о киллере под номером 47. Позже взломщики переименовались в Hellcat, поскольку узнали, что ICA более известна как аббревиатура террористической организации.
Компания Schneider Electric стала их дебютной жертвой, ранее вымогательствами команда хакеров не промышляла.