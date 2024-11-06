И хруст французской булки: хакер украл 40 ГБ данных и требует выкуп батонами





Условия взломщика — $125 000 в хлебобулочном эквиваленте. Условия взломщика — $125 000 в хлебобулочном эквиваленте. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Об инциденте рассказали в издании Bleeping Computers. Хакер под ником Grep рассказал о взломе французской Schneider Electric. Он смог проникнуть в систему компании, благодаря слитым «учеткам», и собрать 400 тыс строк пользовательских данных, 75 почтовых адресов и файлы со внутренними разработками.Свой улов Grep выставил на продажу в даркнете и в шутку оценил слив в $125 000 багетами. Скорее всего, хрустящая валюта была выбрана из-за территориального расположения компании.Кроме того, злоумышленник оказался фанатом игры Hitman. С его слов, взломом занималась их новая хакерская группировка, International Contract Agency (ICA), названная в честь агентства из серии игр о киллере под номером 47. Позже взломщики переименовались в Hellcat, поскольку узнали, что ICA более известна как аббревиатура террористической организации.Компания Schneider Electric стала их дебютной жертвой, ранее вымогательствами команда хакеров не промышляла.