И хруст французской булки: хакер украл 40 ГБ данных и требует выкуп батонами

Артем


Условия взломщика — $125 000 в хлебобулочном эквиваленте.

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Об инциденте рассказали в издании Bleeping Computers. Хакер под ником Grep рассказал о взломе французской Schneider Electric. Он смог проникнуть в систему компании, благодаря слитым «учеткам», и собрать 400 тыс строк пользовательских данных, 75 почтовых адресов и файлы со внутренними разработками. 



Свой улов Grep выставил на продажу в даркнете и в шутку оценил слив в $125 000 багетами. Скорее всего, хрустящая валюта была выбрана из-за территориального расположения компании.



Кроме того, злоумышленник оказался фанатом игры Hitman. С его слов, взломом занималась их новая хакерская группировка, International Contract Agency (ICA), названная в честь агентства из серии игр о киллере под номером 47. Позже взломщики переименовались в Hellcat, поскольку узнали, что ICA более известна как аббревиатура террористической организации.

Компания Schneider Electric стала их дебютной жертвой, ранее вымогательствами команда хакеров не промышляла.
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Источник:
Bleepeng computer
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Комментарии

Lord
+643
Lord
Да он просто красавчик, с чувством юмора.
Сегодня в 12:17
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