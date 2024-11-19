iCloud на старых iPhone и iPad — всё! Больше никаких бэкапов







С 18 декабря компания Apple официально запретит создавать резервные копии устройств через iCloud на всех гаджетах с iOS 8. Для бэкапов потребуется iOS 9 или более поздняя версия. С 18 декабря компания Apple официально запретит создавать резервные копии устройств через iCloud на всех гаджетах с iOS 8. Для бэкапов потребуется iOS 9 или более поздняя версия. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания разослала пользователям раритетных устройств письма, в которых говорится, что Apple даже удалит все существующие резервные копии ‌iCloud‌ всех девайсов с iOS 8.Приложения и данные, хранящиеся на самих iPhone и iPad под управлением iOS 8 или более ранней версии, останутся на месте. При этом Apple добавляет, что при желании владельцы гаджетов могут вручную создавать резервные копии на Mac или ПК с Windows.Сама Apple объяснила, что резервное копирование ‌iCloud‌ для старых устройств прекращается, чтобы лучше соответствовать «опубликованным минимальным требованиям к программному обеспечению».