iCloud на старых iPhone и iPad — всё! Больше никаких бэкапов

С 18 декабря компания Apple официально запретит создавать резервные копии устройств через iCloud на всех гаджетах с iOS 8. Для бэкапов потребуется iOS 9 или более поздняя версия.
Приложения и данные, хранящиеся на самих iPhone и iPad под управлением iOS 8 или более ранней версии, останутся на месте. При этом Apple добавляет, что при желании владельцы гаджетов могут вручную создавать резервные копии на Mac или ПК с Windows.
Сама Apple объяснила, что резервное копирование iCloud для старых устройств прекращается, чтобы лучше соответствовать «опубликованным минимальным требованиям к программному обеспечению».