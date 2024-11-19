iCloud на старых iPhone и iPad — всё! Больше никаких бэкапов

Фархад



С 18 декабря компания Apple официально запретит создавать резервные копии устройств через iCloud на всех гаджетах с iOS 8. Для бэкапов потребуется iOS 9 или более поздняя версия.

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Компания разослала пользователям раритетных устройств письма, в которых говорится, что Apple даже удалит все существующие резервные копии ‌iCloud‌ всех девайсов с iOS 8.

Приложения и данные, хранящиеся на самих iPhone и iPad под управлением iOS 8 или более ранней версии, останутся на месте. При этом Apple добавляет, что при желании владельцы гаджетов могут вручную создавать резервные копии на Mac или ПК с Windows.

Сама Apple объяснила, что резервное копирование ‌iCloud‌ для старых устройств прекращается, чтобы лучше соответствовать «опубликованным минимальным требованиям к программному обеспечению».
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+734
Pavel Nikiforov
ну те айфон 4 теперь нельзя забекапить? XD
какая жаль... ай-яй-яй...
Сегодня в 08:39
#
+75
Smerch777S
😁😁😁ну шош, придется смириться с этой утратой….
Сегодня в 09:23
#
+228
vedpre
4-ку вроде 7-ой версией ограничили
час назад в 14:10
#

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