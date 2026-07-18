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iCloud+ подорожал
Компания Apple провела индексацию стоимости подписки на свое облачное хранилище в ряде стран, в том числе в Турции. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, цена на iCloud+ поднялась в Нигерии, Турции, Вьетнаме, Японии, Египте, Новой Зеландии, на Филиппинах и в Индонезии. При этом Турция оказалась на втором месте по степени удорожания: ранее подписка стоила там 39,99 лир (66 руб по курсу), а теперь стала 49,99 лир (83 рубля по курсу). Сообщается, что корректировка производится из-за изменения курса валют за последнее время.
Как известно, платить за сервисы Apple с российских аккаунтов напрямую больше нельзя с весны текущего года, что вынудило многих пользователей iPhone перенести свои аккаунты в другие страны. Турция является популярным вариантом, поскольку существует немало онлайн-сервисов с виртуальными картами и кошельками в лире. Теперь обладателям турецких аккаунтов придется платить больше прежнего.
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