ICQ вернулся — энтузиасты возродили легендарный мессенджер
Спустя два года после официального закрытия культового мессенджера ICQ группа энтузиастов представила проект ICQ Reborn. Это сторонняя версия оригинального клиента, которая воспроизводит внешний вид и функциональность ICQ, поддерживает Windows 10 и 11 и работает на собственном XMPP-сервере. Проект не имеет отношения к бывшим владельцам ICQ, его авторы сохраняют анонимность.
ICQ Reborn создан фанатами как «тщательно аутентичный клиент» ICQ, который максимально точно передаёт дух этого мессенджера времён его расцвета в конце 1990-х и начале 2000-х. При регистрации пользователь получает классический числовой UIN, как в оригинальной «аське» (можно даже выбрать свой старый номер, если вы его помните или записали), а контакты сортируются по статусам (например, «онлайн» или «готов общаться»).
Текущая версия ICQ Reborn поддерживает приём офлайн-сообщений, автоматическое переподключение после выхода ПК из сна и свёртывание в системный трей при закрытии окна. В клиенте реализована отправка файлов и изображений, аватары через vCard, индикатор «последний раз в сети» и поиск контактов по UIN. Проект не интегрирован с другими мессенджерами и не умеет импортировать контакты из адресной книги или из старого аккаунта ICQ. Чтобы начать общение, пользователю придётся сначала убедить собеседника установить клиент, а затем найти его по UIN.
Ключевое ограничение ICQ Reborn — полное отсутствие сквозного шифрования. Сообщения передаются через частный XMPP-сервер, администраторы которого не раскрывают свои личности. Технически гарантировать защиту переписки в такой схеме невозможно, и разработчики честно предупреждают, что обсуждать конфиденциальные темы и передавать чувствительные данные в чатах не стоит.
Проект ICQ, запущенный в 1996 году, был одним из первых массовых мессенджеров в мире. В 2010 году сервис перешёл в портфель активов VK (тогда Mail.ru Group), где оставался до своего закрытия. 26 июня 2024 года VK официально приостановила работу ICQ, сосредоточившись на развитии «VK Мессенджера» и корпоративного сервиса VK WorkSpace. К моменту закрытия ICQ давно уступил конкурентам, а его аудитория сократилась до минимума. Существовавшие номера и учётные записей ICQ были удалены в рамках новой политики сервиса.
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