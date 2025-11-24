Top.Mail.Ru

Идеальная замена Volkswagen Touareg и Tiguan резко подешевела в России

Олег
Фото: Jetta
Фото: Jetta

Компания Jetta снизила цены в рублях на свои кроссоверы. Прайс-лист обновился на официальном сайте бренда.

Согласно источнику, речь идет об автомобилях VS5 и VS7 на базе Volkswagen под суббрендом Jetta, которые собираются в Китае. Единственное отличие от оригинальных моделей — японская АКПП Aisin, в остальном автомобили идентичны «немцам». Правда, в продаже в России есть только модели 2023 года.

Jetta VS5 подешевела на 550 тысяч рублей, а VS7 — на 507-550 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Теперь младшая версия с 1,4-литровым турбомотором продается за 2,4-2,6 млн рублей, а старшая — 2,71-2,81 млн рублей. 

3
Источник:
Jetta
Комментарии

0
opossum
Jetta седан очень неплохая у них получилась.
Сегодня в 15:05
#
tellurian
+2736
tellurian
Моторы слабоваты как по мне. 1.6 -1.8 лучше был бы.
За снижение цен респект.
Сегодня в 16:22
#
+26
AID_000411.f8c7b349a1bc4da699ab2f6ee1d27719.1920
Тем временем ВАЗ при отмене налогов и бесконечных субсидий за наш счет сообщил о поднятии цены
Сегодня в 16:29
#