Идеальная замена Volkswagen Touareg и Tiguan резко подешевела в России



Фото: Jetta



Компания Jetta снизила цены в рублях на свои кроссоверы. Прайс-лист обновился на официальном сайте бренда.

Согласно источнику, речь идет об автомобилях VS5 и VS7 на базе Volkswagen под суббрендом Jetta, которые собираются в Китае. Единственное отличие от оригинальных моделей — японская АКПП Aisin, в остальном автомобили идентичны «немцам». Правда, в продаже в России есть только модели 2023 года.Jetta VS5 подешевела на 550 тысяч рублей, а VS7 — на 507-550 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Теперь младшая версия с 1,4-литровым турбомотором продается за 2,4-2,6 млн рублей, а старшая — 2,71-2,81 млн рублей.