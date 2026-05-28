Идеально для цифрового детокса: в МТС стартовали продажи кнопочных телефонов Acer

МТС объявила о начале продаж кнопочных мобильных телефонов Acer. В линейку вошли сразу три серии — Disco, Twist и Jive, ориентированные на пользователей, которым нужен простой, надежный и максимально автономный телефон без бесконечных уведомлений и цифрового шума.Все новинки получили USB Type-C, Bluetooth, FM-радио без необходимости подключать наушники, аудиоплеер и стандартный 3,5-мм разъем. Acer делает ставку на сценарии цифрового детокса, второй рабочий телефон, устройства для поездок или максимально понятные аппараты для старшего поколения.Серия Acer Disco получила классический формат моноблока с акцентом на минимальный вес и компактность. Модель Disco DS17 получила экран 1,7 дюйма, вес всего 80 г и до 9 дней автономной работы. Disco DS24 предлагает дисплей 2,4 дюйма и до 16 дней без подзарядки, а старший Disco DS35 оснащен 3,5-дюймовым экраном, увеличенной памятью и камерой на 2 Мп. Все модели поддерживают карты памяти microSD.Линейка Acer Twist рассчитана на путешествия и максимальную автономность. Телефоны выделяются необычным дизайном корпуса и мятной расцветкой. Модель TW24 работает до 16 дней, а старшая TW35 — до 20 дней без зарядки благодаря более емкому аккумулятору. При этом TW35 также получила увеличенный экран 3,5 дюйма и камеру 2 Мп.Серия Acer Jive создавалась специально с акцентом на удобство и безопасность. Устройства получили матовое покрытие корпуса, крупные физические кнопки и отдельную кнопку SOS для экстренного вызова. Базовая Jive JV24 оснащена экраном 2,4 дюйма, а старшая версия JV32 предлагает уже IPS-дисплей 3,2 дюйма с лучшими углами обзора и повышенной читаемостью.Во всех моделях Acer сохранила полноценную комплектацию с зарядным адаптером в коробке. Также устройства можно использовать как портативные радиоприемники благодаря встроенной антенне FM-радио.Новинки уже доступны в розничных магазинах и на сайте МТС.