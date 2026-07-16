Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Идеальный iPad для фанатов компактных гаджетов выйдет уже в октябре. У него будет всего один минус

Фархад


Компания Apple готовится представить новый iPad mini с OLED-экраном в октябре, сообщает Bloomberg. Причём Марк Гурман называет новинку самым крупным обновлением компактного планшета за всю историю.

Мы уже знаем, что устройство проходит под кодовым названием J510. Скорее всего, вместе с новым дисплеем мы получим измененный дизайн с более тонкими рамками и новые расцветки. Гурман также отмечает, что переход на OLED-экран может привести к очередному росту цен. Сейчас iPad mini стоит от $599, тогда как еще недавно за него просили всего $499. Возможно, новая модель будет стоить от $649.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что планшет сохранит частоту обновления 60 Гц и не получит технологию ProMotion. Тем не менее переход с LCD на OLED должен обеспечить более глубокий черный цвет, высокую контрастность и лучшую энергоэффективность.

Кроме того, Apple уже готовит обновление остальных планшетов. Новый базовый iPad с более мощным чипом ожидается в первом квартале 2027 года, а весной компания планирует представить новые iPad Air и iPad Pro. Также в следующем году ожидается обновленный Apple Pencil со сменным аккумулятором.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Переключатель приложений в macOS давно устарел. Нашли бесплатную замену, после которой возвращаться назад вам не захочется
Какие новые эмодзи появятся на iPhone в iOS 27? Соленый огурец, треснувшое лицо и многое другое
Зачем вообще такой OLED? Новый iPad mini разочарует фанатов Apple

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ отказываются от подписок «Яндекса» и «Сбера» в пользу этого сервиса
⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также