Идеальный iPad для фанатов компактных гаджетов выйдет уже в октябре. У него будет всего один минус

Компания Apple готовится представить новый iPad mini с OLED-экраном в октябре, сообщает Bloomberg. Причём Марк Гурман называет новинку самым крупным обновлением компактного планшета за всю историю.Мы уже знаем, что устройство проходит под кодовым названием J510. Скорее всего, вместе с новым дисплеем мы получим измененный дизайн с более тонкими рамками и новые расцветки. Гурман также отмечает, что переход на OLED-экран может привести к очередному росту цен. Сейчас iPad mini стоит от $599, тогда как еще недавно за него просили всего $499. Возможно, новая модель будет стоить от $649.Напомним, ранее в сети появилась информация, что планшет сохранит частоту обновления 60 Гц и не получит технологию ProMotion. Тем не менее переход с LCD на OLED должен обеспечить более глубокий черный цвет, высокую контрастность и лучшую энергоэффективность.Кроме того, Apple уже готовит обновление остальных планшетов. Новый базовый iPad с более мощным чипом ожидается в первом квартале 2027 года, а весной компания планирует представить новые iPad Air и iPad Pro. Также в следующем году ожидается обновленный Apple Pencil со сменным аккумулятором.