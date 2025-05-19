Идеальный подарок для зумера: представлен странный девайс, который избавляет от «ломки»

Олег

Фото: Metaphone

Фото: Metaphone

Компания Metaphone представила необычную новинку — заменитель смартфона для тех, кто впал в зависимость от лент соцсетей. Он запущен краудфандинге Indiegogo и особенно пригодится поколению зумеров, которое особенно привязано к тиктоку и трендам.

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По сути это даже не девайс, так как ничего технически сложного в нем нет. Стартап Metaphone оправдал свое название, так как выпустил простую стеклянную плитку, по размеру и форме напоминающую смартфон. Разработчики объясняют ее работу так: если началась «ломка» по смартфону и хочется полистать ленту — возьми эту плитку в руки, потрогай и посвайпай ее гладкую стеклянную поверхность.

Фото: Metaphone
Фото: Metaphone

Фото: Metaphone
Фото: Metaphone

Существует две версии «гаджета» — просто стекло или неоновая версия. Стоят они $20 и $25 соответственно. Как думаете, поможет такая штука зумерам отучиться от тиктока?

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Источник:
Indiegogo
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Комментарии

Mers
+5365
Mers
Боже, какой идиотизм🤦🏻‍♂️
Бабки из воздуха.
2 часа назад в 18:08
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tellurian
+2399
tellurian Mers
Некоторым такое понравится как раз.
4 минуты назад
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