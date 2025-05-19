Идеальный подарок для зумера: представлен странный девайс, который избавляет от «ломки»

Фото: Metaphone
Компания Metaphone представила необычную новинку — заменитель смартфона для тех, кто впал в зависимость от лент соцсетей. Он запущен краудфандинге Indiegogo и особенно пригодится поколению зумеров, которое особенно привязано к тиктоку и трендам.
Фото: Metaphone
Фото: Metaphone
Существует две версии «гаджета» — просто стекло или неоновая версия. Стоят они $20 и $25 соответственно. Как думаете, поможет такая штука зумерам отучиться от тиктока?
Компания Metaphone представила необычную новинку — заменитель смартфона для тех, кто впал в зависимость от лент соцсетей. Он запущен краудфандинге Indiegogo и особенно пригодится поколению зумеров, которое особенно привязано к тиктоку и трендам.
Фото: Metaphone
Фото: Metaphone
Существует две версии «гаджета» — просто стекло или неоновая версия. Стоят они $20 и $25 соответственно. Как думаете, поможет такая штука зумерам отучиться от тиктока?