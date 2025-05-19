Идеальный подарок для зумера: представлен странный девайс, который избавляет от «ломки»

Компания Metaphone представила необычную новинку — заменитель смартфона для тех, кто впал в зависимость от лент соцсетей. Он запущен краудфандинге Indiegogo и особенно пригодится поколению зумеров, которое особенно привязано к тиктоку и трендам.

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По сути это даже не девайс, так как ничего технически сложного в нем нет. Стартап Metaphone оправдал свое название, так как выпустил простую стеклянную плитку, по размеру и форме напоминающую смартфон. Разработчики объясняют ее работу так: если началась «ломка» по смартфону и хочется полистать ленту — возьми эту плитку в руки, потрогай и посвайпай ее гладкую стеклянную поверхность.Существует две версии «гаджета» — просто стекло или неоновая версия. Стоят они $20 и $25 соответственно. Как думаете, поможет такая штука зумерам отучиться от тиктока?