Идеальный подарок фанату Apple найден. Вот сколько он стоит

Фото: Yanko Design



В сети показали любопытный дизайнерский предмет, выполненный в тематике Apple. О нем написали в Yanko Design.



Согласно источнику, необычный аксессуар создала дизайнерская студия GRID. Рамка под название Apple A-Series отображает эволюцию собственных чипов компании, производимых ею для iPhone.





На небольшой стеклянной настольной табличке от GRID Studio можно увидеть одиннадцать процессоров Apple A-серии из линейки iPhone с 2010 по 2020 год. Каждый блок привязан к временной шкале и дает небольшие технические подробности о конкретном чипе. Процессоры, включенные в табличку, были установлены в iPhone с 4 по 12 поколение.Несомненно, такой стильный предмет порадует любого фаната Apple и станет украшением интерьера. Табличка продается на официальном сайте студии за $69.