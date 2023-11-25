Идеальный подарок фанату Apple найден. Вот сколько он стоит

Олег

Apple

Фото: Yanko Design

В сети показали любопытный дизайнерский предмет, выполненный в тематике Apple. О нем написали в Yanko Design.

Согласно источнику, необычный аксессуар создала дизайнерская студия GRID. Рамка под название Apple A-Series отображает эволюцию собственных чипов компании, производимых ею для iPhone.

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Apple
Фото: Yanko Design

На небольшой стеклянной настольной табличке от GRID Studio можно увидеть одиннадцать процессоров Apple A-серии из линейки iPhone с 2010 по 2020 год. Каждый блок привязан к временной шкале и дает небольшие технические подробности о конкретном чипе. Процессоры, включенные в табличку, были установлены в iPhone с 4 по 12 поколение.

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Несомненно, такой стильный предмет порадует любого фаната Apple и станет украшением интерьера. Табличка продается на официальном сайте студии за $69. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

kardigan
+3254
kardigan
Ого! В натурале эти пройдохи из любого г.. делают баблобосы. Недорого-всего за 65$
Сегодня в 16:15
#
+40
kuzicheff
если чипы настоящие — цена в 69 бакинских крайне занижена, нужно брать.
Сегодня в 16:46
#
tellurian
+4748
tellurian kuzicheff
Скорее взяты из испорченных телефонов. Что с ними делать?
2 часа назад в 19:17
#
+4330
Gabriel
Какая ирония , компания выпустившая эту вещицу называется Gred, это слово по произношению созвучно со словом Greed ( жадность) это один из смертных грехов.
А в Apple есть начальные буквы слов Lust и Pride, Вожделение и Гордость.
Удивительно.
Сегодня в 17:37
#
+4330
Gabriel Денис Добрыян
К сожаление в англосаксонской культуре гордость и гордыня это одно слово.
Самое близкое к гордыни это надменность (arrogance)
Это вам не французский, итальянский, русский….языки культуры и нюансов мысли и чувств.
Это язык торгашей.
2 часа назад в 19:43
#
+234
Gandalf2021 Gabriel
Какая крутая конспирология головного мозга 🤣
18 минут назад
#
–46
oskar
Воронин, не упусти этот шанс, быстрее купи себе этот ненужный пылесборник.
Сегодня в 18:39
#
tellurian
+4748
tellurian
Выглядит прикольно. Но покупать для чего? Для гиков
2 часа назад в 19:18
#