+51
С днем рождения, iGuides!
Георгий Лямин —
Привет!
Сегодня особенный день – 15 лет назад появился наш сайт! 🎉 За эти годы мы прошли долгий путь вместе с вами, росли, развивались и совершенствовались. Благодаря вашей поддержке, комментариям, а также общим интересам наш проект продолжает существовать и совершенствоваться.
Мы хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы с нами! Ваши идеи, предложения и активное участие делают наш сайт лучше каждый день. Мы гордимся тем, что за эти годы iGuides.ru стал местом, где встречаются единомышленники, обмениваются знаниями и делятся опытом.
От себя хочу отдельно поздравить нашу команду. Не останавливайтесь, мы только набираем обороты!
С днем рождения, iGuides!
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+167
🥳🔥
Сегодня в 14:10
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🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Сегодня в 14:14
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+16
Совершенствовались? Совершенствуетесь? Ну ну ) топчитесь на месте же
Сегодня в 14:16
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+51
Как много таких геЙ ниев
Сегодня в 14:41
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Всё так, раньше изменений больше было. Сейчас придумать что то новое уже нереально
Сегодня в 14:42
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С праздником это повод уже наконец обновить приложение 😂
2 часа назад в 15:23
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+57
Даешь обновление в приложении, как раз к изменившимся размерам iPhone 16pro и 16pro max. И даешь работающее видео
час назад в 16:36
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Увы, обновления приложения даже нет в планах. Понимаем, что оно очень сильно устарело и не соответствует актуальным стандартам. Вместо приложения можно использовать мобильную версию сайта (там проблем с воспроизведением видео нет) или читать наш канал в Telegram:
https://t.me/iguides
https://t.me/iguides
55 минут назад
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