С днем рождения, iGuides!

Георгий
ДР

Привет!

Сегодня особенный день – 15 лет назад появился наш сайт! 🎉 За эти годы мы прошли долгий путь вместе с вами, росли, развивались и совершенствовались. Благодаря вашей поддержке, комментариям, а также общим интересам наш проект продолжает существовать и совершенствоваться.

Мы хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы с нами! Ваши идеи, предложения и активное участие делают наш сайт лучше каждый день. Мы гордимся тем, что за эти годы iGuides.ru стал местом, где встречаются единомышленники, обмениваются знаниями и делятся опытом.

От себя хочу отдельно поздравить нашу команду. Не останавливайтесь, мы только набираем обороты!

С днем рождения, iGuides!
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iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
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Рекомендации

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Комментарии

+51
tree
Поздравляю, давно являюсь поклонником вашего канала. Желаю развития каналу и наконец починить видео . Успехов всем авторам!!!!!
Сегодня в 13:45
#
+167
horizon
Поздравляю, еще столько же пусть стукнет 🤝
Сегодня в 14:04
#
+16
❤️ iGuides ❤️
Совершенствовались? Совершенствуетесь? Ну ну ) топчитесь на месте же
Сегодня в 14:16
#
Юра из МУРа
+256
Юра из МУРа ❤️ iGuides ❤️
Всё так, раньше изменений больше было. Сейчас придумать что то новое уже нереально
Сегодня в 14:42
#
YABLOKOFON
+273
YABLOKOFON
С праздником это повод уже наконец обновить приложение 😂
2 часа назад в 15:23
#
tellurian
+1811
tellurian
С днём рождения!
Желаю вам выпустить новое и удобное приложение!
2 часа назад в 15:26
#
Adamaska
+126
Adamaska
А давайте в честь юбилея вы наконец запилите тёмную тему, пофиксите воспроизведение ютуб роликов без вылета и настроите свайпы влево-вправо чтобы не было ложных срабатываний.
2 часа назад в 15:43
#
tellurian
+1811
tellurian Adamaska
Тогда картинки не будут листаться :) либо статьи, либо фото 😅
час назад в 16:26
#
+57
Gntlmn Mthfcng
Даешь обновление в приложении, как раз к изменившимся размерам iPhone 16pro и 16pro max. И даешь работающее видео
час назад в 16:36
#
Георгий Лямин
+1698
Георгий Лямин Gntlmn Mthfcng
Увы, обновления приложения даже нет в планах. Понимаем, что оно очень сильно устарело и не соответствует актуальным стандартам. Вместо приложения можно использовать мобильную версию сайта (там проблем с воспроизведением видео нет) или читать наш канал в Telegram:
https://t.me/iguides
55 минут назад
#

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