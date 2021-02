Sony изменила свою точку зрения на ПК-гейминг и заявила, что этой весной для компьютеров станет доступна игра Days Gone. По словам президента и исполнительного директора Sony, Джима Райана, c данного релиза начнется активная миграция игр с PlayStation на компьютеры. Это подтвердил и разработчик Bend Studio, призвавший своих подписчиков в Twitter «следить за новостями».«Сейчас мы в начале 2021 года, и наши студии разработки в наилучшем состоянии. … [C выходом на ПК] у нас есть возможность предоставить отличные игры более широкой аудитории». Кроме того, Райан посетовал, что стоимость создания игр постоянно растет, так как растут требования публики. Он дал понять, что выход на ПК – это, кроме прочего, еще и экономическая мера. Помимо Days Gone, не было названо других игр, готовящихся к выходу на компьютеры.Напомним, что в прошлом году Sony выражала нежелание открывать доступ к играм ПК-геймерам. Однако к концу года позиция компании смягчилась, когда был одобрен порт Horizon Zero Dawn для ПК.