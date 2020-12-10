Журналист сайта Kotaku провел несколько часов в Cyberpunk 2077 на своем Xbox One и поделился результатами. По его словам, иногда игра выглядела, мягко говоря, некрасиво. Судя по скриншотам и видеороликам, которыми делятся пользователи в соцсетях, он не одинок.
Доступ к Cyberpunk 2077 открылся сегодня ночью. Журналист Kotaku отмечает, что игра работала без сбоев и отлично смотрелась на консолях следующего поколения, а вот на Xbox One всё было иначе. Сообщается о падениях частоты кадров, а также о проблемах в отображении пользовательского интерфейса.
«Я постоянно чувствовал, что играю в игру для PS3 или Xbox 360, нечто подобное можно ощутить, играя в современный тайтл на ульра-низких настройках», — Итан Гач, Kotaku.
Для Cyberpunk 2077 ожидался крупный патч первого дня, версия игры журналиста — 1.0.0.6, которая, судя по всему, должна обновиться, но консоль Гача сделать это не предлагала, а при попытке выполнить поиск обновления вручную журналист получил ответ об отсутствии доступных апдейтов. Ряд игроков на Xbox One и PS4 подтверждают слова Итана.
Скорее всего, в будущем CD Projekt RED поправят ситуацию, а пока Cyberpunk 2077 выглядит на PS4 и Xbox One удручающе. Обратите внимание на скриншоты сами.
Детали, находящиеся вдалеке, смотрятся нормально до тех пор, пока вы стоите на месте, стоит начать движение и текстуры сразу плывут. Лица людей выглядят размыто на небольшом расстоянии.
Still unclear if this is post day one patch or it just wont let me download the update pic.twitter.com/NEmMUkgytT— AmericanTruckSongs8 (@ethangach) December 10, 2020
На PS4 дела обстоят ненамного лучше. На этой консоли от Sony также наблюдаются проблемы с «дымкой» текстур, всё как будто в мыле. Помимо этого, сайт Polygon сообщает о ряде сбоев, которые возникают во время игрового процесса.
Не играйте в Cyberpunk 2077 на консолях. Не портите себе впечатление. Если нет ПК, то подождите весны.— Интернет Wylsacom Edition (@wylsacom) December 10, 2020
Я глянул что там. Некст-ген и SSD еще как-то. Но на PS4 это боль. pic.twitter.com/MY8vGVmnBm
Напомним, Cyberpunk 2077 должен был выйти в ноябре, но был отложен на три недели для оптимизации игры на PlayStation 5 и Xbox Series X. Текущее состояние релиза Xbox One и PS4 — хороший повод воздержаться от прохождения на этих платформах, пока разработчики не устранят проблемы.
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