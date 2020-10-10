8 октября 1990 года Microsoft нанесла удар по эффективности работающих за компьютерами пользователей, выпустив «Сапер» как часть пакета Microsoft Entertainment Pack for Windows. За 30 лет существования эта игра привлекла миллионы геймеров своим простым, но глубоким стратегическим игровым процессом. Однако в последние годы про нее стали забывать, так что давайте в эту круглую дату вспомним, с чего начинался «Сапер» и поговорим о некоторых его фишках.
Секрет? Стратегический захватывающий игровой процесс
«Сапер» — это логическая игра-головоломка, действие которой разворачивается на сетчатом минном поле. Цель игры максимально проста: нужно открыть все клетки на поле, при этом не подорвавшись на мине, и сделать это нужно как можно быстрее. Когда вы открываете клетку, в ней пишется количество мин вокруг нее. Ну или сама мина, после чего вам придется начать игру с начала. Попутно вы можете отметить, где, по вашему мнению, находятся мины, с помощью флажка, щелкнув по нужной клетке правой кнопкой мыши.
Конечно, для новичков «Сапер» кажется достаточно сложным и непонятным, но как только вы поймете основную стратегию, оторваться от игры будет уже сложно. «Сапер» позволяет почувствовать себя «гением чисел», при этом временами давая острые ощущения опасности. Сама игра несколько похожа на судоку со взрывами: одна партия, вторая, третья, и вот вы уже играете часами напролет, пытаясь побить собственный рекорд еще на несколько секунд.
Истоки «Сапера»
«Сапер» (Minesweeper) изначально назывался Mine и был создан сотрудниками Microsoft Робертом Доннером и Куртом Джонсоном. Доннер адаптировал игру для Windows 3.0, взяв более раннюю версию Джонсона для OS/2. К слову, обе игры изначально распространялись только среди друзей.
Вскоре после выпуска Windows 3.0 менеджер по программным продуктам Microsoft Брюс Райан решил собрать пак игр, чтобы привлечь к Windows интерес как к игровой системе. При этом бюджет у проекта был нулевой, так что крупные игровые студии участвовать в этом не захотели, поэтому Райан предложил сотрудникам Microsoft собрать интересные простенькие игры, и Роберт Доннер отозвался, показав свой Mine. После незначительных изменений в графике и переименования родился «Сапер».
В итоге, как я уже упоминал выше, «Сапер» коммерчески дебютировал в 1990 году как часть пакета Microsoft Entertainment Pack for Windows 3.0 — системе на тот момент не было и полугода. В пак входили шесть игр (Cruel, Golf, Minesweeper, Pegged, Taipei, Tetris, TicTactics) и заставка IdleWild, причем никакой защиты от пиратства не было: негласным разрешением на свободное копирование Microsoft планировала привлечь больше пользователей на Windows 3.0.
И, что интересно, «Сапер» в офисах Microsoft стал самой популярной игрой из пака — это можно назвать достижением, с учетом того, что в него входил не менее известный Тетрис. Причем с такой популярностью был связан забавный факт: в 1994 году газета The Washington Post сообщила, что Билл Гейтс настолько увлекся «Сапером», что удалил его со своего компьютера, дабы он не мешал работать, однако не выдержал и тайно пробрался в офис своего коллеги, чтобы поиграть.
И, видимо, из-за бешеной популярности «Сапера» Microsoft решила включить его в стандартное ПО, идущее в комплекте с Windows 3.1, когда та вышла в 1992 году. При этом он заменил собой зверски трудный и из-за этого непопулярный «Реверси».
Да, в «Сапере» могут быть и такие поля.
В итоге, когда «Сапер» стал стандартной игрой для Windows, в него стали играть миллионы людей во всем мире. Его популярность была настолько высокой, что Microsoft включала эту игру в каждую версию Windows с 1992 по 2009 год (от Windows 3.1 до Windows 7). Так что, наверное, сотни миллионов людей играли в «Сапера» за последние три десятилетия, что делает его одной из самых популярных игр в мире.
Сапер сложнее, чем кажется
Любой, кто хоть немного поиграл в «Сапера», скажет, что выигрывать в нем далеко не так просто, как раскладывать пасьянс. Все из-за того, что, несмотря на свой простой внешний вид, это очень глубокая стратегическая игра — настолько, что люди играют в нее на соревнованиях и турнирах по всему миру.
Практически любой, кто разобрался в правилах «Сапера», сможет очистить минное поле хотя бы на легком уровне сложности, если у него будет достаточно времени (и немного удачи). Основная задача, которая делает «Сапера» турнирной игрой — это расчистить сложное минное поле за минимальное время.
Знаете, какой рекорд скорости на уровне сложности «Новичок»? Всего 0.47 секунды, и поставлен он был в 2014 году китайцем Джин-Янг Гуо. На уровне сложности «Любитель» и «Эксперт» время больше, но ненамного — 7.03 и 31.133 секунды соответственно, причем оба рекорда поставил один человек, поляк Камил Мурански.
Ну и самым удивительным рекордом на мой взгляд является достижение японца Атто Юкисиро, который в 2016 году открыл огромное поле «Сапера» размерами 64х48, имеющее целых 777 мин, за 12.5 часов. По его словам, он предпринимал попытки пройти это поле в течение 10 лет!
В 2D слишком просто? Вот вам emMines — 3D-«Сапер».
В стремлении сократить время на открытие поля «Сапера» заядлые игроки даже создали определенные наборы шаблонов, которые после тренировки могут значительно сократить ваше время рекорда. Так, существует метод под названием «полтора клика»: его суть в том, чтобы нажать и удерживать правую кнопку мыши, ведя указатель по клеткам, и нажимать левую кнопку над нужной клеткой, чтобы сделать аккорд (то есть открыть все точно пустые клетки вокруг определенной, когда вы уже отметили все мины рядом с ней). Это уменьшает количество кликов на 25%, что позволяет существенно сократить время на прохождение поля.
Интересные факты о «Сапере»
Разумеется, о такой популярной игре за 30 лет существования скопилось много интересных фактов и даже читов. Вот некоторые из них:
- В отличие от большинства логических игр, где получение результата зависит только от остроты вашего ума, «Сапер» — игра вероятностная: нередко случаются ситуации, когда остаются две клетки и одна мина, и соседние клетки не дают никакой конкретной информации. Увы, в таком случае приходится играть в рулетку с вероятностью 50 на 50.
- В классическом «Сапере» вы не можете проиграть на первом ходу — на какую клетку вы бы не нажали, она всегда будет «безопасной», а игра построит поле сразу после вашего первого шага.
- В версиях игры вплоть до Windows XP есть чит-код, который позволяет здорово упростить прохождение, делая один из угловых пикселей поля белым, когда на клетке под указателем мыши нет мины, и черным, если она есть. Для активации чита нужно ввести комбинацию «x y z z y enter enter shift». Увы, на современных версиях Windows он уже не работает, да и с текущими плотностями пикселей увидеть один из них на экране проблематично.
- В итальянской версии Windows 2000 эта игра вместо «Сапера» называлась «Prato Fiorito» («Поле цветов»). Как можно догадаться, вместо мин на поле были цветы из-за давления со стороны организации под названием The International Campaign, борющейся за «мир во всем мире». Впрочем, почему цветам можно «убивать» пользователей при нажатии на них, а минам нет, непонятно. К слову, версия с цветами была и в Windows Vista в некоторых регионах.
Современный «Сапер» для Windows 8 и 10.
Начиная с Windows 8, «Сапер» и «Солитер» стали дополнительными приложениями, доступными в Microsoft Store. Эти игры также можно скачать и на Windows 10, однако теперь они изобилуют отвлекающей внутриигровой рекламой. Но все еще обновленный «Сапер» включает в себя много интересных фич, таких как возможность делиться результатами с друзьями через Xbox Live и примечательную вариацию под названием «Приключения», действие которой происходит в серии пещер с золотом, монстрами и стрелами.
Если же вы хотите окунуться в классику и оценить версию игры для Windows 3.1, попробуйте браузерного «Сапера», запускающегося через DosBox. Ну и, разумеется, есть множество ее клонов под различные платформы, начиная от Linux и macOS и заканчивая Java и Symbian, так что поиграть в «Сапера» могут абсолютно все.
В любом случае, в какую бы версию «Сапера» вы не играли, оторвитесь от работы на пару минут и пройдите хотя бы легкое поле в честь 30-летия игры (можете потом поделиться результатом в комментариях). Ну а если вы никогда в нее не играли — стоит попробовать, однако предупрежу, что игрушка сильно затягивает. Ну и под конец — с Днем Рождения, «Сапер»!
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