Компания Niantic ввела новые меры для того, чтобы игроки в Pokemon Go как можно реже выходили на улицу и взаимодействовали друг с другом, а вместо этого оставались играть дома. Изначально Pokemon Go создавалась с совершенной иной целью — заставить игроков гулять и общаться.В игре стало появляться предупреждение о опасных погодных условиях. Даже если пользователь подтвердит, что он находится в безопасности, его ещё раз попросят посмотреть прогноз погоды. Раньше столь настойчивых предупреждений о неподходящей для прогулки погоде в игре не было.Niantic также предоставила игрокам новые бонусы, благодаря которым они могут играть дома. Например, можно всего за одну внутриигровую монету купить 100 покеболов для ловли покемонов (обычная цена — 100 монет за 20 покеболов). Также увеличено количество подарков от друзей, которые можно открывать ежедневно (с 20 до 30) и количество подарков друзьям, которые можно хранить в сумке (с 10 до 20). Для сбора этих подарков по-прежнему нужно крутить фотодиски на покестопах, но с недавних пор игрокам позволено самим добавлять покестопы, поэтому многим из них не придётся выходить из дома даже ради подарков.Niantic и раньше принимала меры для того, чтобы игроки реже выходили на улицу. Компания отменила «День сообщества» в марте, рейд-часы и экс-рейды на легендарных пекомонов, а также увеличила шанс получить подарок для друзей на покестопе и добавила в магазин коробку с 30 приманками за 1 монету, увеличив время использования приманки с 30 минут до 1 часа.Некоторые действия в игре по-прежнему требуют появления на улице. Например, можно посещать покестопы для получения различных предметов, сбивать чужих покемонов с арен и ставить своих покемонов для получения монет, а также участвовать в рейдах на легендарных покемонов за пропуск, который бесплатно выдаётся раз в день.В Мадриде за игру в Pokemon Go на улице полицией был задержан оштрафован 77-летний мужчина. Он нарушил условия карантина, который введён из-за распространения коронавируса COVID-19.