Pokemon Go

Компания Niantic ввела новые меры для того, чтобы игроки в Pokemon Go как можно реже выходили на улицу и взаимодействовали друг с другом, а вместо этого оставались играть дома. Изначально Pokemon Go создавалась с совершенной иной целью — заставить игроков гулять и общаться.

В игре стало появляться предупреждение о опасных погодных условиях. Даже если пользователь подтвердит, что он находится в безопасности, его ещё раз попросят посмотреть прогноз погоды. Раньше столь настойчивых предупреждений о неподходящей для прогулки погоде в игре не было.

Pokemon Go

Niantic также предоставила игрокам новые бонусы, благодаря которым они могут играть дома. Например, можно всего за одну внутриигровую монету купить 100 покеболов для ловли покемонов (обычная цена — 100 монет за 20 покеболов). Также увеличено количество подарков от друзей, которые можно открывать ежедневно (с 20 до 30) и количество подарков друзьям, которые можно хранить в сумке (с 10 до 20). Для сбора этих подарков по-прежнему нужно крутить фотодиски на покестопах, но с недавних пор игрокам позволено самим добавлять покестопы, поэтому многим из них не придётся выходить из дома даже ради подарков.

Niantic и раньше принимала меры для того, чтобы игроки реже выходили на улицу. Компания отменила «День сообщества» в марте, рейд-часы и экс-рейды на легендарных пекомонов, а также увеличила шанс получить подарок для друзей на покестопе и добавила в магазин коробку с 30 приманками за 1 монету, увеличив время использования приманки с 30 минут до 1 часа.

Некоторые действия в игре по-прежнему требуют появления на улице. Например, можно посещать покестопы для получения различных предметов, сбивать чужих покемонов с арен и ставить своих покемонов для получения монет, а также участвовать в рейдах на легендарных покемонов за пропуск, который бесплатно выдаётся раз в день.

В Мадриде за игру в Pokemon Go на улице полицией был задержан оштрафован 77-летний мужчина. Он нарушил условия карантина, который введён из-за распространения коронавируса COVID-19.


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