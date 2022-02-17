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Рассказываем о самых интересных событиях из мира игр за прошедший день. 

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет вовремя

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Аудитория задала несколько вопросов разработчикам в Discord-канале. Будет ли ограниченная демо-версия у игры, менеджер ответил, что разговоров об этом не было, но идея неплохая. А вот дата релиза состоится 8 декабря, так как дата официально назначена. Ну-ну. Прошлой официальной датой было 28 апреля.

EA нашла причину провала Battlefield 2042

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EA признала запуск военного шутера провальным и даже объяснила почему получилось так как получилось. Всему виной амбиции разработчиков, завышеные ожидания игроков, пандемия, еще и этот Halo Infinite вышла не вовремя. Баги? Нет, что вы! Первый патч все исправил.

Спойлеры Elden Ring заполняют интернет

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До релиза игры осталось, чуть больше недели. Журналисты и блогеры, получившие ключи от пресс-копий, начали распространять спойлеры по всей сети. Издатели стараются пресекать это безобразие, но будьте внимательны и осторожны.

Dead Island 2 может появиться в следующем году

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Во время финансового отчета, владелец Deep Silver намекнул на выход сиквела зомби-шутера Dead Island 2. Ранее инсайдер Том Хендерсон упоминал о разработке игры, которая была анонсирована еще в 2014 году.

Total War: Warhammer 3 тотально провалилась на старте

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Если вы хотели поскорее поиграть в стратегию по вселенной Warhammer, то лучше попридержать драконов. Игроки массово жалуются на состояние игры. Судя по отзывам в Steam, оптимизацию в стратегию не завезли. На данный момент игра набрала 43% положительных отзывов на площадке от Valve.

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Это были главные новости из мира игровой индустрии на сегодняшний день. Увидимся.


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