Atomic Heart

Wolf Among Us 2

CrossfireX

Evil Dead

Call of Duty: Vanguard|Warzone сезон 2







Давненько игровая индустрия не радовала нас новыми подробностями и свежими трейлерами долгожданных проектов. Мы подобрали для вас самые интересные релизы из мира игр.Действие фантастического RPG-шутера вращается вокруг альтернативной истории СССР 60-х годов. Нам предстоит играть за спецагента КГБ, который отправляется на территорию научно-исследовательской базы, связь с которой была потеряна.Отечественная студия Mindfish не щедра на подробности проекта, поэтому каждая новая новость была грандиозным событием для игрового сообщества. В новом трейлере мы видим разнообразие противников, необычные способности главного героя и несколько сюжетных персонажей. Все это приправлено густым колоритом эпохи Советского Союза под зубодробительные мотивы Мика Гордона, автора саундтрека к Doom.Xbox Series X|S, PlayStation, ПК4 квартал 2022 годаИнтерактивный детектив от студии TellTale основанный на серии комиксов «Fables», получил долгожданное продолжение и первый официальный трейлер.События Wolf Among Us 2 разворачиваются спустя пол года, после завершения первой части. Главными персонажами по-прежнему остаются Волк Бигби и Снежка исполняющая обязанности мера города. По заявлениям разработчиков сиквел будет состоять из пяти эпизодов, выход которых не заставит себя долго ждать. Главной особенностью игры является нелинейность и увлекательный сюжет, в котором сказочные персонажи вынуждены подстраиваться под суровые реалии жизни среди людей.Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, ПК2023О сюжетных подробностях шутера от первого лица известно крайне мало. Нам предстоит побывать по обе стороны баррикад во время глобального политического конфликта.По всей видимости, главный упор CrossfireX поставлен на мультиплеерный режим, однако, владельцам консолей Xbox будет доступна сюжетная кампания из двух эпизодов. Одиночный режим позволит сыграть за каждую из противоборствующих сторон. Один из эпизодов будет доступен подписчикам Xbox Game Pass, за второй придется заплатить. Не стоит забывать, что к сюжетной линии приложила руку сама Remedi, известная по таким шедеврам как Max Payne, Alan Wake и Control.Xbox One, Xbox Series X|S, ПК10 февраля 2022 годаСтало известно, что мультиплеерный экшен основанный на серии классических хорроров «Зловещие Мертвецы» готовится к скорому релизу на всех возможных платформах.Разработчики из Boss Team Games возлагают на вас нелегкую ношу борца с исчадьями ада. Сопровождать Эша на этом нелегком пути будут трое друзей, персонажи которых были также взяты из одноименного фильма. По заявлению создателей, в игре будет доступен одиночный режим с ботами.Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, ПК, Nintendo Switch13 мая 2022 годаРанее отложенный второй сезон Call of Duty: Vanguard|Warzone стартует уже в этом месяце. Новый сезон мультиплеерного военного шутера предоставит игрокам доступ к двум новым картам, трем оперативникам — Анна, Томас и Густаво, а также боевая техника, оружие и набор контента для зомби-режима.Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, ПК14 февраля