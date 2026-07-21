Игры, драйв, хайтек: как прошел VK Fest 2026 в Москве

18 и 19 июля в Москве прошел VK Fest. В этом году фестиваль открыл свои двери для десятков тысяч гостей на ВДНХ. Рассказываем, чем в этот раз удивил самый масштабный open-air фестиваль России.
На территории ВДНХ участники VK Fest 2026 развернули свои стенды, палатки и масштабные зоны активностей. Сразу за главной аркой входа посетителей ждали квесты, за прохождение которых можно было получить призы от VK и Ozon. Затарившись заветными листочками, мы, как амбассадоры Зоны Технологий, двинулись именно в ту сторону, цепляя по пути не менее интересных представителей хайтека.
Первым нам встретился стенд Jeland в сопровождении робо-дамы и ее не менее кибернетического четвероногого друга. Эта парочка не просто приглашала оценить новинки автобренда, но и предлагала с микрофоном в руках исполнить любимый трек. Уверен, что на фоне звездных исполнителей гости получили непередаваемый экспириенс.
Следующей остановкой стала локация Futurione. И хотя главной инсталляцией планировался куб с ярким внутренним наполнением, наше внимание больше привлекла гигантская «стена любви», где каждый мог оставить свое пожелание или теплые слова. Мы тоже не упустили такой шанс.
Экстремальный спорт — не совсем наш профиль, но пройти мимо профессиональных райдеров с их головокружительными трюками мы просто не смогли.
Юные инженеры из МАИ обучали азам управления летательными аппаратами. Сначала проходишь квалификацию в виртуальном формате, а следом преодолеваешь полосу препятствий на реальном мини-квадрокоптере.
Надо сказать, дело это не из простых, поэтому рядом для гостей организовали более доступную активность — танцевальный «Тетрис».
Ученые из Сколтеха доступным языком рассказали и показали, как проходит процесс разложения мусора на примере полиэтиленовых пакетов. В том же шатре на мягких подушках гости устроили мозговой штурм в интеллектуальном квизе.
Встретили мы и старых фестивальных знакомых из Red Fist Clan — креативных создателей экипировки по вселенной «Звездных войн». Как и прежде, новобранцы могли примерить боевые шлемы самых разных форматов и расцветок.
Коллаборация VK и Asian Dragon Fest собрала на трибунах всех ценителей косплея, кавер-дэнса и восточной культуры. Изобретательность и технику участников шоу оценивало жюри, в числе которого была Анна Молева — официальный образ Элизабет из BioShock Infinite.
И раз уж разговор зашел об играх, нельзя не упомянуть крутейший стенд «ИЛ-2 Штурмовик». Просто дать в руки геймпад — это скучно, посчитали представители культового российского авиасимулятора. Любой желающий мог почувствовать себя за штурвалом боевого самолета с VR-шлемом на голове. Те, кто рискнул поднять в небеса виртуальный истребитель, просто светились от восторга.
Впрочем, для размеренного гейминга тоже нашлось место. NexTouch проводили турниры по FIFA на гигантских экранах собственного производства. В паре шагов от ожесточенных футбольных матчей огромная сенсорная панель со встроенным графическим редактором приглашала оставить свой рисунок с помощью прикосновений.
Компания Zone 51 совместно с «Регард» организовали полноценные баталии по Counter-Strike 2 и другим сетевым тайтлам. Пришедшие кибератлеты сражались в удобных креслах за награды бренда. Сторонники синглплеерных игр могли оценить сборки топовых ПК, которые трудились на благо турнира.
Участники автодрома «Игора Драйв» звали всех желающих получить выброс адреналина в скоростном гоночном симуляторе. А тех, кто жаждал большего, приглашали посмотреть или даже поучаствовать в заездах на реальных автомобилях, картах или мотоциклах. Естественно, все это происходило уже за пределами ВДНХ на специально оборудованных трассах.
Но, пожалуй, самым непредсказуемым видом гейминга порадовала локация Navio, где с геймпадом в руках прошли мини-соревнования по гонкам. Главная фишка в том, что экраном послужил не навороченный 4K-монитор, а лобовое стекло электробуса.
VK Fest не обошел стороной и самую юную аудиторию. На лужайках, подальше от летнего зноя, для детей оборудовали специальные зоны с массой развлечений: от костюмированных викторин с аниматорами до пенных вечеринок.
Под кронами деревьев детвора могла познакомиться с представителями пушистого семейства Чебурашек, продолжение истории о которых юные зрители увидят в кино уже в начале 2027 года.
Киноманы постарше крутились вокруг ретромобилей, созданных для съемок в фильме «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Релиз приключенческой драмы намечен на осень текущего года.
Прокачать оборону с бластером в руках перед сентябрьской премьерой можно было на стенде фантастического фильма «Девятая планета» (Юра Борисовым там, к слову, тоже снялся).
Кто бы сомневался, что самый жаркий движ VK Fest был у Синей сцены. Выступление звездных артистов собрало львиную долю аудитории — пролезть чуть ближе к лучам софитов было просто нереально.
Впрочем, в этом нет ничего страшного, если твои музыкальные вкусы разнообразны. Так, на сцене «Радио Рекорд», где всегда была своя особая атмосфера, под гул глубоких басов сияли маленькие звездочки электронной сцены.
А на Белой сцене, традиционном месте для рэп- и рок-исполнителей, качающими риффами и дерзкими текстами толпу завели гости из Казахстана — Moreart.
В этом году гостям дичайше повезло с погодой. Стояла настоящая летняя жара, и лишь к вечеру солнце давало отдышаться от своих щедрых доз витамина D. В очередной раз VK Fest подарил невероятно яркие и насыщенные событиями выходные.