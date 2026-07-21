Игры, драйв, хайтек: как прошел VK Fest 2026 в Москве

18 и 19 июля в Москве прошел VK Fest. В этом году фестиваль открыл свои двери для десятков тысяч гостей на ВДНХ. Рассказываем, чем в этот раз удивил самый масштабный open-air фестиваль России.На территории ВДНХ участники VK Fest 2026 развернули свои стенды, палатки и масштабные зоны активностей. Сразу за главной аркой входа посетителей ждали квесты, за прохождение которых можно было получить призы от VK и Ozon. Затарившись заветными листочками, мы, как амбассадоры Зоны Технологий, двинулись именно в ту сторону, цепляя по пути не менее интересных представителей хайтека.Первым нам встретился стенд Jeland в сопровождении робо-дамы и ее не менее кибернетического четвероногого друга. Эта парочка не просто приглашала оценить новинки автобренда, но и предлагала с микрофоном в руках исполнить любимый трек. Уверен, что на фоне звездных исполнителей гости получили непередаваемый экспириенс.Следующей остановкой стала локация Futurione. И хотя главной инсталляцией планировался куб с ярким внутренним наполнением, наше внимание больше привлекла гигантская «стена любви», где каждый мог оставить свое пожелание или теплые слова. Мы тоже не упустили такой шанс.Экстремальный спорт — не совсем наш профиль, но пройти мимо профессиональных райдеров с их головокружительными трюками мы просто не смогли.Юные инженеры из МАИ обучали азам управления летательными аппаратами. Сначала проходишь квалификацию в виртуальном формате, а следом преодолеваешь полосу препятствий на реальном мини-квадрокоптере.Надо сказать, дело это не из простых, поэтому рядом для гостей организовали более доступную активность — танцевальный «Тетрис».Ученые из Сколтеха доступным языком рассказали и показали, как проходит процесс разложения мусора на примере полиэтиленовых пакетов. В том же шатре на мягких подушках гости устроили мозговой штурм в интеллектуальном квизе.Встретили мы и старых фестивальных знакомых из Red Fist Clan — креативных создателей экипировки по вселенной «Звездных войн». Как и прежде, новобранцы могли примерить боевые шлемы самых разных форматов и расцветок.Коллаборация VK и Asian Dragon Fest собрала на трибунах всех ценителей косплея, кавер-дэнса и восточной культуры. Изобретательность и технику участников шоу оценивало жюри, в числе которого была Анна Молева — официальный образ Элизабет из BioShock Infinite.И раз уж разговор зашел об играх, нельзя не упомянуть крутейший стенд «ИЛ-2 Штурмовик». Просто дать в руки геймпад — это скучно, посчитали представители культового российского авиасимулятора. Любой желающий мог почувствовать себя за штурвалом боевого самолета с VR-шлемом на голове. Те, кто рискнул поднять в небеса виртуальный истребитель, просто светились от восторга.Впрочем, для размеренного гейминга тоже нашлось место. NexTouch проводили турниры по FIFA на гигантских экранах собственного производства. В паре шагов от ожесточенных футбольных матчей огромная сенсорная панель со встроенным графическим редактором приглашала оставить свой рисунок с помощью прикосновений.Компания Zone 51 совместно с «Регард» организовали полноценные баталии по Counter-Strike 2 и другим сетевым тайтлам. Пришедшие кибератлеты сражались в удобных креслах за награды бренда. Сторонники синглплеерных игр могли оценить сборки топовых ПК, которые трудились на благо турнира.Участники автодрома «Игора Драйв» звали всех желающих получить выброс адреналина в скоростном гоночном симуляторе. А тех, кто жаждал большего, приглашали посмотреть или даже поучаствовать в заездах на реальных автомобилях, картах или мотоциклах. Естественно, все это происходило уже за пределами ВДНХ на специально оборудованных трассах.Но, пожалуй, самым непредсказуемым видом гейминга порадовала локация Navio, где с геймпадом в руках прошли мини-соревнования по гонкам. Главная фишка в том, что экраном послужил не навороченный 4K-монитор, а лобовое стекло электробуса.VK Fest не обошел стороной и самую юную аудиторию. На лужайках, подальше от летнего зноя, для детей оборудовали специальные зоны с массой развлечений: от костюмированных викторин с аниматорами до пенных вечеринок.Под кронами деревьев детвора могла познакомиться с представителями пушистого семейства Чебурашек, продолжение истории о которых юные зрители увидят в кино уже в начале 2027 года.Киноманы постарше крутились вокруг ретромобилей, созданных для съемок в фильме «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Релиз приключенческой драмы намечен на осень текущего года.Прокачать оборону с бластером в руках перед сентябрьской премьерой можно было на стенде фантастического фильма «Девятая планета» (Юра Борисовым там, к слову, тоже снялся).Кто бы сомневался, что самый жаркий движ VK Fest был у Синей сцены. Выступление звездных артистов собрало львиную долю аудитории — пролезть чуть ближе к лучам софитов было просто нереально.Впрочем, в этом нет ничего страшного, если твои музыкальные вкусы разнообразны. Так, на сцене «Радио Рекорд», где всегда была своя особая атмосфера, под гул глубоких басов сияли маленькие звездочки электронной сцены.А на Белой сцене, традиционном месте для рэп- и рок-исполнителей, качающими риффами и дерзкими текстами толпу завели гости из Казахстана — Moreart.В этом году гостям дичайше повезло с погодой. Стояла настоящая летняя жара, и лишь к вечеру солнце давало отдышаться от своих щедрых доз витамина D. В очередной раз VK Fest подарил невероятно яркие и насыщенные событиями выходные.