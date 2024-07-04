Игры-тапалки в Telegram: что это, какие бывают и как на них заработать денег

За последние несколько лет Telegram превратился из простого средства общения в комбайн для получения и передачи информации. Каналы, паблик-чаты, медиа, звонки, стикеры, кастомные эмодзи, кошелек для крипты, торговля — казалось бы, чего еще не хватает?
Игр.
С весны текущего года Telegram превратился еще и в гейм-центр для сотен миллионов его пользователей. Благодаря проекту Notcoin и его простейшей игре-тапалке прямо сейчас появилось множество подобных игр. Давайте кратко разберемся, что такое тапалка, как в это играть, какие бывают тапалки и можно ли в них заработать реальные деньги.
Что это такое«Тапалка» — это народное название целой категории игр в Telegram, которые требуют от игрока, собственно, тапать на экран. За нажатия начисляется вознаграждение в виде внутриигровых монеток, которые в перспективе могут превратиться в настоящую криптовалюту.
Чаще всего активно тапать на экран придется лишь на первых этапах игры, а далее придется включить смекалку и даже иногда погрузиться в расчеты. При этом единственное вложение, которого требуют тапалки — это ваше время. Порядочные проекты не клянчат реальных денег с игроков, а если такое происходит, лучше держаться от игры подальше.
Можно ли заработать на тапалке
В теории да. Это случится, если создатели вашей тапалки сдержат слово и проведут листинг своей монеты на криптобиржах. В таком случае все «натапанные» вами внутриигровые монетки конвертируются в криптовалюту проекта и вы сможете выбрать — либо сразу продать их, получив USDT (фактически доллары), либо держать крипту тапалки в надежде, что она вырастет в цене.
Однако есть подвох: никаких гарантий листинга не дает ни один проект. Звонких обещаний может быть много, но когда дело доходит до конкретики, то разработчики обычно весьма скромны и немногословны. Не потому, что любая тапалка это априори развод: просто даже сами создатели не знают наперед судьбу проекта, которую определяют множество факторов — популярность среди пользователей, интерес инвесторов и рекламодателей, сговорчивость бирж и так далее.
Именно поэтому не стоит тратить реальные деньги на тапалки в телеграме — листинг может никогда не состояться, и средств никто не вернет. Либо проект вовсе окажется скамом.
Самые популярные тапалкиПосле успеха Not тапалки как ноткоин начали появляться одна за другой. Кратко рассмотрим здесь лишь пять из них, которые на слуху:
Hamster CombatПосле Not это самый хайповый проект в Telegram. Он стартовал весной, а сейчас в нем уже почти 240 млн игроков. Суть игры в следующем: вы начинающий СЕО криптобиржи, и должны развивать её следующим образом:
- На первом этапе активно тапать на хомяка, чтобы накопить монет на балансе
- За эти монеты покупать и прокачивать карточки с заданиями и событиями в жизни вашей криптобиржи и самой тапалки
- С прокачкой карточек появляется «пассивный заработок», который нужно постоянно увеличивать; он копится в фоновом режиме
- Собирать пассив нужно не реже чем раз в 3 часа, иначе он останавливается.
Сложность в том, что карточки постоянно дорожают и прокачивать их становится всё сложнее. Иногда появляются новые карточки, в том числе рекламные.
Чтобы быстро бустануться, есть несколько секретов:
- Собирать «комбо дня» из трех рандомных карточек за 5 млн монет; карточки гуглятся запросом «Hamster комбо дня» и обновляются в 15:00 МСК.
- Вводить секретный шифр и получать 1 млн монет; он гуглится аналогично, а обновляется в 22:00 МСК.
Залететь в игру можно по этой ссылке с подарочными монетами. Дата листинга криптовалюты HMSTR пока не называлась, но сегодня Павел Дуров заверил, что это точно случится, причем на базе блокчейна TON. Вот здесь выходил наш обзор игры.
TapSwapИгра появилась после хомяка и суть в ней несколько иная. Здесь нужно тапать по монетке и пополнять баланс, который постепенно повышает вашу лигу. Алгоритм игры:
- Тапать монетку, чтобы повышать баланс
- Выполнять разовые задания, вроде подписки на YouTube-канал или поиска цифрового кода в ролике
- Каждый день собирать три бесплатных полных шкалы монет, а также «пробивать» Taping Guru — повышенное количество монет за тап в течение 20 секунд
- Накопившимися монетами прокачивать инструменты: шкалу с монетами, скорость её наполнения и количество «выбитых» монет за один тап.
В игре два баланса: обычный пополняется от любых действий, а в баланс лиги идут лишь «натапанные» монеты. Есть секрет: как можно скорее купить бота, который будет собирать монеты в фоне.
Зайти в игру можно по этой ссылке с подарочными монетами, а листинг криптовалюты TAPS запланирован в промежутке июль-сентябрь текущего года. В партнерах у TapSwap значится Binance, а чуть ранее проект пиарил Павел Дуров. Вот здесь был наш обзор этой игры.
YesCoinИгра очень похожа на предыдущую, и механика аналогична: большая кнопка для тапа на весь экран, прокачка бустов и уровней, а также выполнение заданий — подписаться на собственные и партнерские каналы и соцсети игры, пригласить друзей в обмен на монеты и так далее. Алгоритм:
- Тапать монетку, чтобы повышать баланс
- Выполнять разовые задания, вроде подписки на YouTube-канал или поиска цифрового кода в ролике
- Каждый день собирать три бесплатных наполнения, и тыкать Turbo с временно увеличенным вознаграждением за тап
- Накопившимися монетами прокачивать инструменты: кольцо с монетами, скорость наполнения и количество «выбитых» монет за один тап.
Здесь тоже стоит купить бота, собирающего монеты в фоне, однако стоит он немало, так что поначалу придется много потапать, чтобы на него накопить.
Это ссылка на игру с приветственными бонусами. Никакого «попрошайничества» на реальные деньги в ней также не замечено.
ANON Space«Космическая» тапалка с одной-единственной задачей — зайти и отметиться тапом один раз в восемь часов. Игровой процесс как таковой отсутствует, и в этом есть своя прелесть: тапалка совершенно не забирает время, при этом что-то в ней всё-таки копится.
Кроме одной кнопки сбора монет присутствуют также стандартные для таких игр задания вроде подписки на каналы и соцсети игры, а также заход на другие игры в телеграме. За каждое дают внутриигровые монеты. В перспективе количество заданий может увеличиваться. Залететь в тапалку можно по этой ссылке, с ней дадут жменьку бонусов для легкого старта.
К вопросу о подписках за монеты есть один лайфхак: поскольку Telegram-бот не имеет возможности проверить факт подписки или просмотра видеоролика нигде, кроме Telegram, то этого можно не делать. Достаточно перейти по кнопке в задании и сразу возвращаться за монетами. Это касается всех тапалок из подборки.
BlumЭта игра посложнее предыдущих и потребует внимательности и усидчивости. Внутриигровые очки выдаются не за тапанье по монетке, а за игровой процесс, напоминающий тетрис: на экране сверху вниз падают разные объекты, которые нужно тапать пальцем.
Чем больше успеете натыкать, тем больше получите. При этом некоторые значки нужно пропускать, так как попадание по ним обнуляет результат и приходится начинать сначала. Другие объекты наоборот помогают — они замораживают падение, чтобы можно было успеть протапать все значки на экране. На весь процесс дается 30 секунд. Игровые попытки ограничены и накапливаются в фоновом режиме.
Начать игру можно по ссылке, а её листинг запланирован на конец 2024 года. Увеличить количество «блумнет» можно также выполнением заданий, как и в других проектах.
Вместо выводаЧто нужно понимать о тапалках в телеграме на сегодняшний день? Чаще всего это экспериментальные проекты, выросшие на энтузиазме от ноткойна, но они совершенно необязательно повторят его успех. Уровень успеха своих проектов заранее не знают даже их создатели.
Поэтому всерьез рассматривать игру-тапалку как способ заработать реальные деньги точно не стоит. Это просто способ убить время, интересный опыт, общая тема для разговора в компании и возможная символическая прибыль в обозримом будущем.