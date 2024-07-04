Игры-тапалки в Telegram: что это, какие бывают и как на них заработать денег





За последние несколько лет Telegram превратился из простого средства общения в комбайн для получения и передачи информации. Каналы, паблик-чаты, медиа, звонки, стикеры, кастомные эмодзи, кошелек для крипты, торговля — казалось бы, чего еще не хватает?



Игр.



С весны текущего года Telegram превратился еще и в гейм-центр для сотен миллионов его пользователей. Благодаря проекту Notcoin и его простейшей игре-тапалке прямо сейчас появилось множество подобных игр. Давайте кратко разберемся, что такое тапалка, как в это играть, какие бывают тапалки и можно ли в них заработать реальные деньги.





Что это такое

Можно ли заработать на тапалке

Самые популярные тапалки

На первом этапе активно тапать на хомяка, чтобы накопить монет на балансе

За эти монеты покупать и прокачивать карточки с заданиями и событиями в жизни вашей криптобиржи и самой тапалки

С прокачкой карточек появляется «пассивный заработок», который нужно постоянно увеличивать; он копится в фоновом режиме

Собирать пассив нужно не реже чем раз в 3 часа, иначе он останавливается.

Собирать «комбо дня» из трех рандомных карточек за 5 млн монет; карточки гуглятся запросом «Hamster комбо дня» и обновляются в 15:00 МСК.

Вводить секретный шифр и получать 1 млн монет; он гуглится аналогично, а обновляется в 22:00 МСК.

Тапать монетку, чтобы повышать баланс

Выполнять разовые задания, вроде подписки на YouTube-канал или поиска цифрового кода в ролике

Каждый день собирать три бесплатных полных шкалы монет, а также «пробивать» Taping Guru — повышенное количество монет за тап в течение 20 секунд

Накопившимися монетами прокачивать инструменты: шкалу с монетами, скорость её наполнения и количество «выбитых» монет за один тап.

Тапать монетку, чтобы повышать баланс

Выполнять разовые задания, вроде подписки на YouTube-канал или поиска цифрового кода в ролике

Каждый день собирать три бесплатных наполнения, и тыкать Turbo с временно увеличенным вознаграждением за тап

Накопившимися монетами прокачивать инструменты: кольцо с монетами, скорость наполнения и количество «выбитых» монет за один тап.

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