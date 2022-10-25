Steam Игры

Игры в Steam подорожают в полтора-два раза

Александр


Компания Valve выпустила новый инструмент, с помощью которого разработчики управляют ценами на свои игры и внутриигровой контент в магазине Steam. Раньше им приходилось вручную устанавливать расценки для всех стран, а теперь этот процесс автоматизирован — достаточно указать цену в долларах, и она будет автоматически конвертирована в другие валюты.

Steam поддерживает 39 валют, в том числе российский рубль. Корректировка цен затронула и Россию, и теперь россиянам придётся платить за игры и контент в полтора-два раза больше, чем раньше (в среднем на 70% больше). Рост цен варьируется в зависимости от начального ценника:

  • $0,99 — с 30 до 42 рублей (+ 40%)
  • $4,99 — со 133 до 200 рублей (+ 50%)
  • $9,99 — с 259 до 385 рублей (+ 49%)
  • $14,99 — с 360 до 550 рублей (+ 53%)
  • $19,99 — с 435 до 710 рублей (+ 63%)
  • $24,99 — с 465 до 880 рублей (+ 89%)
  • $29,99 — с 515 до 1110 рублей (+ 114%)
  • $39,99 — с 725 до 1300 рублей (+ 79%)
  • $59,99 — с 1085 до 1900 рублей (+ 75%)
  • $99,99 — с 1659 до 3200 рублей (+ 93%)
  • $149,99 — с 2669 до 4800 рублей (+ 80%)
  • $199,99 — с 3499 до 6500 рублей (+ 86%)

К примеру, если игра продаётся в США за 30 долларов, раньше её можно было купить в России за 515 рублей, а теперь придётся отдать 1100 рублей. Но и это по-прежнему выгодно, ведь доллар высчитывается так, будто он стоит 36,6 руб. (при официальном курсе около 62 руб.)

Нужно отметить, что в некоторых других странах цены выросли ещё сильнее (например, в Турции примерно на 400%, а в Аргентине на 500%). Это связано с тем, что за последние годы их национальная валюта сильно подешевела на фоне доллара.

Инструмент по конвертации цен не обязателен к использованию. Разработчики по-прежнему могут вручную назначать цены для всех стран, где распространяются их проекты (например, в зависимости от их понимания платёжеспособности жителей того или иного государства).
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