Игры в Steam подорожают в полтора-два раза

Компания Valve выпустила новый инструмент, с помощью которого разработчики управляют ценами на свои игры и внутриигровой контент в магазине Steam. Раньше им приходилось вручную устанавливать расценки для всех стран, а теперь этот процесс автоматизирован — достаточно указать цену в долларах, и она будет автоматически конвертирована в другие валюты.
Steam поддерживает 39 валют, в том числе российский рубль. Корректировка цен затронула и Россию, и теперь россиянам придётся платить за игры и контент в полтора-два раза больше, чем раньше (в среднем на 70% больше). Рост цен варьируется в зависимости от начального ценника:
- $0,99 — с 30 до 42 рублей (+ 40%)
- $4,99 — со 133 до 200 рублей (+ 50%)
- $9,99 — с 259 до 385 рублей (+ 49%)
- $14,99 — с 360 до 550 рублей (+ 53%)
- $19,99 — с 435 до 710 рублей (+ 63%)
- $24,99 — с 465 до 880 рублей (+ 89%)
- $29,99 — с 515 до 1110 рублей (+ 114%)
- $39,99 — с 725 до 1300 рублей (+ 79%)
- $59,99 — с 1085 до 1900 рублей (+ 75%)
- $99,99 — с 1659 до 3200 рублей (+ 93%)
- $149,99 — с 2669 до 4800 рублей (+ 80%)
- $199,99 — с 3499 до 6500 рублей (+ 86%)
К примеру, если игра продаётся в США за 30 долларов, раньше её можно было купить в России за 515 рублей, а теперь придётся отдать 1100 рублей. Но и это по-прежнему выгодно, ведь доллар высчитывается так, будто он стоит 36,6 руб. (при официальном курсе около 62 руб.)
Нужно отметить, что в некоторых других странах цены выросли ещё сильнее (например, в Турции примерно на 400%, а в Аргентине на 500%). Это связано с тем, что за последние годы их национальная валюта сильно подешевела на фоне доллара.
Инструмент по конвертации цен не обязателен к использованию. Разработчики по-прежнему могут вручную назначать цены для всех стран, где распространяются их проекты (например, в зависимости от их понимания платёжеспособности жителей того или иного государства).