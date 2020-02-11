Фото сделано на Samsung Galaxy S7 Edge
Недавно мы рассказывали о новом ролике Apple, который был посвящен «Ночному режиму» в камерах iPhone 11 и 11 Pro. Помимо этого, компания проводила прием фотографий для конкурса, посвященного этой функции. Победителей объявят уже 4 марта.

В комментариях мы заметили интерес к функции «Ночного режима» и решили, а почему бы нам не провести свой собственный конкурс, только это будет не конкурс, а скорее «выставка достижений». Не хочется ограничивать это всё айфонами, поэтому отправить снимок можно с любого смартфона. Подведем итоги через месяц, мы выберем шорт-лист самых интересных фотографий, а вы проголосуете за самую лучшую. Самое главное условие — фото должно быть сделано на смартфон ночью или в условиях недостаточного освещения.


Как принять участие

  • Опубликуйте свой снимок в Instagram
  • Добавьте к фото хэштэги #iguides_photo и #iguides_photo_nm
  • Не забудьте подписать модель смартфона, на который сделано фото


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У нас есть подкаст и его видео-версия

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