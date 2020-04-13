Настоящему фотографу и творческой личности условия вынужденной самоизоляции не составляют проблем. В сети набирают популярность дистанционные съемки, фотосеты с использованием веб-камер и видеосвязи.
Выглядит это следующим образом, фотограф с моделью созванивается по FaceTime или Skype, после чего они вместе выбирают обстановку, затем фотограф даёт модели рекомендации, какую позу лучше принять и делает скриншоты экрана. Эта идея уже не новая, в Instagram есть хештег #stayhome, по которому можно посмотреть работы любителей фотографии по всему миру в самоизоляции.
Мы предлагаем вам развлечься, находясь дома, и немного покреативить. Можно попробовать себя в роли фуд-фотографа и сделать привлекательные фотосет своего завтрака или попробовать жанр натюрморт, создавая композиций из различных предметов, а если у вас дома есть домашние животные или много комнатных растений, то можно примерить на себя роль фотографа-натуралиста. Если вы вдруг соскучились по стрит-фотографии, то не стоит переживать по этому поводу, попробуйте пофантазировать и понаблюдать за происходящим на улице с балкона или кухонного окна.
Фотограф из Йоркшира Тим Данк продолжает создавать портреты, не выходя из дома. Для этого он использует FaceTime и функцию, которая позволяет делать снимок прямо во время видеозвонка. Данк взаимодействует со своими моделями, находя интересный интерьер и освещение у них дома. Полученные кадры он обрабатывает в Lightroom и делится самым главным советом: «Качество снимка не будет идеальным. Просто примите это».
Делитесь своими самыми крутыми работами, которые были сделаны в самоизоляции. Для этого добавьте к своим снимкам в Instagram хештеги #iguides_photo и #iguides_photo_doma. Мы выберем самые интересные, а потом опубликуем подборку на главной странице нашего сайта.
Выглядит это следующим образом, фотограф с моделью созванивается по FaceTime или Skype, после чего они вместе выбирают обстановку, затем фотограф даёт модели рекомендации, какую позу лучше принять и делает скриншоты экрана. Эта идея уже не новая, в Instagram есть хештег #stayhome, по которому можно посмотреть работы любителей фотографии по всему миру в самоизоляции.
Мы предлагаем вам развлечься, находясь дома, и немного покреативить. Можно попробовать себя в роли фуд-фотографа и сделать привлекательные фотосет своего завтрака или попробовать жанр натюрморт, создавая композиций из различных предметов, а если у вас дома есть домашние животные или много комнатных растений, то можно примерить на себя роль фотографа-натуралиста. Если вы вдруг соскучились по стрит-фотографии, то не стоит переживать по этому поводу, попробуйте пофантазировать и понаблюдать за происходящим на улице с балкона или кухонного окна.
Фотограф из Йоркшира Тим Данк продолжает создавать портреты, не выходя из дома. Для этого он использует FaceTime и функцию, которая позволяет делать снимок прямо во время видеозвонка. Данк взаимодействует со своими моделями, находя интересный интерьер и освещение у них дома. Полученные кадры он обрабатывает в Lightroom и делится самым главным советом: «Качество снимка не будет идеальным. Просто примите это».
Делитесь своими самыми крутыми работами, которые были сделаны в самоизоляции. Для этого добавьте к своим снимкам в Instagram хештеги #iguides_photo и #iguides_photo_doma. Мы выберем самые интересные, а потом опубликуем подборку на главной странице нашего сайта.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия