iGuides x restore: экспертный обзор новинок Apple в прямом эфире

А можно познакомиться с новыми устройствами лично.

Сегодня в 13:00 по Москве restore: в «Афимолл» проведет прямую трансляцию, посвященную новинкам Apple. Обо всех преимуществах «яблочных» гаджетов расскажут Даниил Трабун и эксперт iGuides Сергей Епихин.

А если хочется потрогать и увидеть всё своими глазами — приходите по адресу г. Москва, ТРЦ «Афимолл Сити», 1 этаж. Там вы сможете познакомиться с новыми устройствами лично.

