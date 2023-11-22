ИИ-ассистент GigaChat появился в российском аналоге MS Office

Александр



Разработчики набора офисных программ «МойОфис» встроили в свои продукты нейросетевой ассистент GigaChat от «Сбера». Теперь искусственный интеллект помогает с написанием и редактированием текстов и исполняет ещё несколько действий.

Нейросеть может составлять текст на заданную тематику, переписывать её с новыми формулировками, сокращать или расширять или делать выжимку с наиболее важными моментами. Примерно на то же самое способен ChatGPT, но он не работает в России (хотя и поддерживает русский язык).

В GigaChat также интегрирован почтовый клиент Mailion и мессенджер Squadus, благодаря чему ИИ-ассистент может кратко пересказывать содержание переписки и автоматически составлять ответы. Кроме того, он умеет выделять значимые события, упомянутые в письмах и чатах, создавать ссылки для быстрого перехода на сайты и добавлять в календарь информацию о предстоящих встречах и событиях.

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Источник:
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