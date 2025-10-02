ИИ-браузер Perplexity Comet стал бесплатным для всех

Стартап Perplexity объявил о том, что любой желающий теперь может скачать браузер Comet AI абсолютно бесплатно. Приложение уже доступно на Windows и macOS, а вскоре появится и на iOS и Android.
В бесплатной версии доступен базовый набор функций: разделы Discover, Spaces, Shopping, Travel, Finance и Sports. Более продвинутые инструменты, включая интеграцию с почтой, остаются эксклюзивом подписки Max.
Ещё из нового — появился «фоновый помощник», который может выполнять многошаговые задачи автономно, а также почтовый агент, сортирующий и приоритизирующий письма в Gmail и Outlook.
Скачать Comet можно на сайте Perplexity.