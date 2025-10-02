ИИ-браузер Perplexity Comet стал бесплатным для всех

Фархад

Comet

Стартап Perplexity объявил о том, что любой желающий теперь может скачать браузер Comet AI абсолютно бесплатно. Приложение уже доступно на Windows и macOS, а вскоре появится и на iOS и Android.

Ранее доступ к Comet можно было получить в рамках подписки Max за $200 в месяц. Comet AI позиционируется как агентский браузер, способный не только сёрфить по сети, но и выполнять определённые задачи за пользователя — от записи на встречи до онлайн-покупок.

В бесплатной версии доступен базовый набор функций: разделы Discover, Spaces, Shopping, Travel, Finance и Sports. Более продвинутые инструменты, включая интеграцию с почтой, остаются эксклюзивом подписки Max.

Ещё из нового — появился «фоновый помощник», который может выполнять многошаговые задачи автономно, а также почтовый агент, сортирующий и приоритизирующий письма в Gmail и Outlook.

Скачать Comet можно на сайте Perplexity.
hate_u
«но и выполнять определённые задачи за пользователя — от записи на встречи до онлайн-покупок.»
Славик, чота я очкую…
54 минуты назад
