ИИ Gemini добрался до телевизоров на Google TV







Компания Google официально предоставила доступ к нейросетевому ассистенту Gemini на первых телевизорах под управлением Google TV. Пока ИИ появился только на телевизорах TCL, но разработчики обещают внедрить его и в другие девайсы до конца 2025 года. Компания Google официально предоставила доступ к нейросетевому ассистенту Gemini на первых телевизорах под управлением Google TV. Пока ИИ появился только на телевизорах TCL, но разработчики обещают внедрить его и в другие девайсы до конца 2025 года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На текущий момент серия TCL QM9K — единственные модели телевизоров с поддержкой искусственного интеллекта Google. Google заявляет, что скоро приложение появится на приставке Google TV Streamer, а также в некоторых моделях Hisense и других телевизорах TCL.Напомним, Google представила интеграцию Gemini с телевизорами ещё на выставке CES в январе. В отличие от привычного многим Google Assistant, Gemini позволяет вести непринужденное общение на естественном языке. Пользователи также могут активировать его командой «Окей, Google» или нажатием кнопки микрофона на пульте. Затем можно попросить ИИ найти «что-нибудь, чтобы посмотреть вдвоём, кроме драмы» или узнать события предыдущего сезона сериала, который вы пропустили.Ждём, когда Gemini доберётся и в другие девайсы умного дома.