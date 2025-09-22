ИИ Gemini добрался до телевизоров на Google TV

Фархад

tcl

Компания Google официально предоставила доступ к нейросетевому ассистенту Gemini на первых телевизорах под управлением Google TV. Пока ИИ появился только на телевизорах TCL, но разработчики обещают внедрить его и в другие девайсы до конца 2025 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На текущий момент серия TCL QM9K — единственные модели телевизоров с поддержкой искусственного интеллекта Google. Google заявляет, что скоро приложение появится на приставке Google TV Streamer, а также в некоторых моделях Hisense и других телевизорах TCL.

Напомним, Google представила интеграцию Gemini с телевизорами ещё на выставке CES в январе. В отличие от привычного многим Google Assistant, Gemini позволяет вести непринужденное общение на естественном языке. Пользователи также могут активировать его командой «Окей, Google» или нажатием кнопки микрофона на пульте. Затем можно попросить ИИ найти «что-нибудь, чтобы посмотреть вдвоём, кроме драмы» или узнать события предыдущего сезона сериала, который вы пропустили.

Ждём, когда Gemini доберётся и в другие девайсы умного дома.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Для владельцев Galaxy Watch приготовлен неприятный сюрприз
Casio представила G-SHOCK с Google Play. Раз увидел и хочется забыть навсегда
«Google Переводчик» стал намного полезнее

Рекомендации

Рекомендации

Масштабный сбой мобильных операторов в России: интернет и связь не работают
Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать
Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6364
Вася Вотафаков
Ну всё, кожаный, теперь ты будешь смотреть то что тебе нужно, а не то что ты хочешь ☝️😆
Вчера в 22:20
#
Вася Вотафаков
+6364
Вася Вотафаков tellurian
А когда-то мы ржали над фильмом Терминатор. Типа такого не будет.
Вчера в 23:42
#