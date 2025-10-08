ИИ на службе у граждан: что сможет делать нейросетевой помощник на «Госуслугах»





Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о возможном создании национального ИИ-агента на базе портала «Госуслуги». С соответствующей инициативой он выступил в ходе форума Finopolis, организованного Центробанком РФ. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Идея получила поддержку со стороны председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она отметила, что сервис «Госуслуги» успешно опровергает стереотип о неспособности государства создавать качественные цифровые продукты, и сравнила платформу с постоянно расширяющейся вселенной. Шадаев с этой оценкой согласился.ИИ-агент представляет собой умную систему на базе нейросетей, способную автономно выполнять сложные многоэтапные задачи. В перспективе такой помощник мог бы самостоятельно записывать граждан к врачу, бронировать столики в ресторанах или совершать онлайн-покупки. Ранее на ПМЭФ Шадаев уже подчеркивал, что за подобными технологиями будущее.При этом министр указал на важность гибридной модели развития. Для создания конкурентоспособных продуктов и сохранения темпа развития государству необходимо активнее привлекать бизнес, в том числе и в сфере массового внедрения искусственного интеллекта.