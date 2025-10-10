ИИ на замену: названы профессии, которые скоро станут ненужными в России



Фото: Pixabay



К 2030 году искусственный интеллект заменит человека сразу в нескольких сферах. К 2030 году искусственный интеллект заменит человека сразу в нескольких сферах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Глубокий риск связан с отношением к новым технологиям: саботаж, ригидность, низкая обучаемость. Особенно уязвимыми окажутся две категории людей. Первая — это те, кто добровольно отказывается от критического мышления, предпочитая почти полностью передавать принятие решений нейросетям. Вторая категория — это люди, которые сознательно отказываются от профессионального развития, игнорируя необходимость адаптации к новым реалиям».

Какие профессии станут неактуальными рассказала директор по методологии и управлению рисками Владлена Рахметова.По мнению российского эксперта, в первую очередь исчезнут профессии, связанные с вводом и обработкой разного рода данных. Например, операционисты и архивариусы в банках. Поскольку современные алгоритмы уже превосходно справляются с подобными задачами, а по точности и скорости лучше людей, данная вакансия станет ненужной.Также в категорию риска остаться без работы входят бухгалтеры. В малом и среднем бизнесе, настроить умный алгоритм обойдется дешевле постоянной ежемесячной зарплаты.Третьими в списке поиска вакансий окажутся все, кто работает с конвейерами, упаковкой, сортировкой и занимается контролем качества чего-либо. Их места уже начинают занимать роботы, поскольку они быстрее, точнее и тоже дешевле в долгосрочной перспективе.Чтобы не остаться без работы, необходимо развивать критическое мышление, быть креативным и уметь работать с ИИ как с инструментом, считает Рахметова: