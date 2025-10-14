ИИ-поиск от Google добрался до России: что умеет новый режим





Google начала открывать пользователям в России и Беларуси доступ к ИИ-режиму на своей поисковой платформе. Компания официально добавила эти страны в список поддерживаемых спустя полгода после запуска функции.

Новая кнопка «Режим ИИ» появляется в поисковой строке среди доступных инструментов — рядом с разделами «Изображения» и «Новости». Поддерживается голосовой ввод и распознавание изображений. Также доступен отдельный интерфейс для работы с нейросетью, где можно вести полноценный диалог с моделью Gemini 2.5 Pro.Функция позволяет задавать вопросы в два раза длиннее обычных поисковых запросов и получать развернутые ответы со ссылками на источники, изображениями и видео. Режим поддерживает голосовой ввод, распознавание фотографий и одновременную обработку нескольких вопросов.По умолчанию история чатов не сохраняется, но эту опцию можно включить в настройках. Изначально доступ к AI Mode был только у платящих подписчиков из США, Индии и Великобритании, а теперь бесплатно открыт российским и белорусским пользователям.