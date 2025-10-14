ИИ-поиск от Google добрался до России: что умеет новый режим

Google начала открывать пользователям в России и Беларуси доступ к ИИ-режиму на своей поисковой платформе. Компания официально добавила эти страны в список поддерживаемых спустя полгода после запуска функции.
Функция позволяет задавать вопросы в два раза длиннее обычных поисковых запросов и получать развернутые ответы со ссылками на источники, изображениями и видео. Режим поддерживает голосовой ввод, распознавание фотографий и одновременную обработку нескольких вопросов.
По умолчанию история чатов не сохраняется, но эту опцию можно включить в настройках. Изначально доступ к AI Mode был только у платящих подписчиков из США, Индии и Великобритании, а теперь бесплатно открыт российским и белорусским пользователям.