ИИ, сообщества, секретность: Telegram получил крупное обновление

Сообщества

Новый редактор сообщений

ИИ

Секретные сообщения от ботов

Апдейт меняет привычный интерфейс и добавляет ряд новых функций. Главные из них — сообщества, расширенный редактор текста, улучшенный искусственный интеллект и секретные сообщения от ботов.Функция позволяет объединять навигацию по тематическим каналам, чатам и ботам по принципу серверов в Discord. Там можно чаты и каналы можно собрать в одном месте.В окне набора текста добавили заголовки, чек-листы, таблицы, цитаты и другие элементы форматирования.Искусственный интеллект теперь генерировать целые посты по текстовому запросу пользователя. Полученный контент сразу включает готовое визуальное и текстовое оформление.Такие сообщения видит только конкретный пользователь. Даже администраторы чата не смогут посмотреть их содержимое.Обновление распространяется постепенно, поэтому новые функции пока доступны не всем.