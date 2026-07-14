ИИ, сообщества, секретность: Telegram получил крупное обновление

Апдейт меняет привычный интерфейс и добавляет ряд новых функций. Главные из них — сообщества, расширенный редактор текста, улучшенный искусственный интеллект и секретные сообщения от ботов.
СообществаФункция позволяет объединять навигацию по тематическим каналам, чатам и ботам по принципу серверов в Discord. Там можно чаты и каналы можно собрать в одном месте.
Новый редактор сообщенийВ окне набора текста добавили заголовки, чек-листы, таблицы, цитаты и другие элементы форматирования.
ИИИскусственный интеллект теперь генерировать целые посты по текстовому запросу пользователя. Полученный контент сразу включает готовое визуальное и текстовое оформление.
Секретные сообщения от ботовТакие сообщения видит только конкретный пользователь. Даже администраторы чата не смогут посмотреть их содержимое.
Обновление распространяется постепенно, поэтому новые функции пока доступны не всем.