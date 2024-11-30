«ИИ управляет каждым шагом»: Samsung случайно слила One UI 7 и взбудоражила интернет

Компания Samsung по ошибке (или нет) раньше времени открыла публичный доступ к ранее закрытой части своего сайта с информацией об One UI 7. Пользователи очень заинтересовались содержимым этих страниц, пишут в Phone Arena.
Мы писали, что эта «ошибка» компании подтвердила более ранний слив промо-ролика с освеженным интерфейсом One UI 7: иконки станут более лаконичными и красочными, а анимации до боли напоминают iOS. Теперь появился более полный скринкаст утечки. Разумеется, немалый акцент был сделан на Galaxy AI; всего одна из цитат гласила «ИИ управляет каждым шагом», и звучит это, пожалуй, даже немного зловеще.
Любопытно, что в прошлом году произошла точно такая же «официальная утечка» — испанский сайт Samsung Galaxy раньше времени показал One UI 6 и вызвал волну интереса к грядущему апдейту. Случайности неслучайны?