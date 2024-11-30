«ИИ управляет каждым шагом»: Samsung случайно слила One UI 7 и взбудоражила интернет

Компания Samsung по ошибке (или нет) раньше времени открыла публичный доступ к ранее закрытой части своего сайта с информацией об One UI 7. Пользователи очень заинтересовались содержимым этих страниц, пишут в Phone Arena.

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