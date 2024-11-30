«ИИ управляет каждым шагом»: Samsung случайно слила One UI 7 и взбудоражила интернет

Олег


Компания Samsung по ошибке (или нет) раньше времени открыла публичный доступ к ранее закрытой части своего сайта с информацией об One UI 7. Пользователи очень заинтересовались содержимым этих страниц, пишут в Phone Arena.

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Согласно источнику, речь идет об испанской версии сайта Samsung Galaxy. Компания случайно обновила страницу с информацией об One UI: ранее там была информация о шестой версии, а теперь — о седьмой, которая еще не вышла для всех пользователей. Подробности, указанные на сайте, сразу привлекли внимание фанатов, после чего страничка была закрыта.

Мы писали, что эта «ошибка» компании подтвердила более ранний слив промо-ролика с освеженным интерфейсом One UI 7: иконки станут более лаконичными и красочными, а анимации до боли напоминают iOS. Теперь появился более полный скринкаст утечки. Разумеется, немалый акцент был сделан на Galaxy AI; всего одна из цитат гласила «ИИ управляет каждым шагом», и звучит это, пожалуй, даже немного зловеще.



Любопытно, что в прошлом году произошла точно такая же «официальная утечка» — испанский сайт Samsung Galaxy раньше времени показал One UI 6 и вызвал волну интереса к грядущему апдейту. Случайности неслучайны?

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+4
Успокоительное
Может вам открыть сбор на кикстартере чтобы вам починили приложение?
час назад в 11:36
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