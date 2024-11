«ИИ управляет каждым шагом»: Samsung случайно слила One UI 7 и взбудоражила интернет

Компания Samsung по ошибке (или нет) раньше времени открыла публичный доступ к ранее закрытой части своего сайта с информацией об One UI 7. Пользователи очень заинтересовались содержимым этих страниц, пишут в Phone Arena. Компания Samsung по ошибке (или нет) раньше времени открыла публичный доступ к ранее закрытой части своего сайта с информацией об One UI 7. Пользователи очень заинтересовались содержимым этих страниц, пишут в Phone Arena. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, речь идет об испанской версии сайта Samsung Galaxy. Компания случайно обновила страницу с информацией об One UI: ранее там была информация о шестой версии, а теперь — о седьмой, которая еще не вышла для всех пользователей. Подробности, указанные на сайте, сразу привлекли внимание фанатов, после чего страничка была закрыта.Мы писали , что эта «ошибка» компании подтвердила более ранний слив промо-ролика с освеженным интерфейсом One UI 7: иконки станут более лаконичными и красочными, а анимации до боли напоминают iOS. Теперь появился более полный скринкаст утечки. Разумеется, немалый акцент был сделан на Galaxy AI; всего одна из цитат гласила «ИИ управляет каждым шагом», и звучит это, пожалуй, даже немного зловеще.Любопытно, что в прошлом году произошла точно такая же «официальная утечка» — испанский сайт Samsung Galaxy раньше времени показал One UI 6 и вызвал волну интереса к грядущему апдейту. Случайности неслучайны?