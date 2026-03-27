ИИ в Telegram теперь может общаться за вас

Александр

Бета-версия Telegram для Android получила крупное обновление, включающее в себя ИИ-редактор сообщений, расширенные возможности для опросов, поддержку Live Photo и функцию создания агент-ботов.

В новой версии появился инструмент AI Editor, который позволяет редактировать текст прямо в поле ввода. Функция доступна по нажатию кнопки AI и предлагает перевод текста, изменение тональности сообщения, исправление ошибок, а также генерацию в разных стилях. Кнопка emojify добавляет в сообщение эмодзи с помощью искусственного интеллекта. Базовый доступ к ИИ-редактору включает ограниченное количество генераций, в то время как подписчики Telegram Premium получают в 50 раз больший лимит использования. После обработки текста результат можно мгновенно вставить в чат. 

Обновление также принесло поддержку Live Photo: пользователи устройств, поддерживающих этот формат (некоторые модели Samsung, iPhone и Google Pixel), могут отправлять такие фото, а получатели — просматривать их с автоматической анимацией.

Значительной переработке подверглись опросы. Теперь к опросу можно добавить описание, фото и даже отдельное изображение для каждого варианта ответа. Настройки стали более гибкими: появилась возможность запретить переголосование, перемешивать варианты для каждого участника, ограничивать опрос по времени, а также устанавливать один или несколько правильных ответов. Владельцы опросов могут показывать, кто голосовал, разрешать выбор нескольких ответов или позволять участникам добавлять свои варианты.

Кроме того, в бета-версии реализована возможность создания агент-ботов на основе главного бота. С помощью мини-приложения внутри бота (после включения соответствующей настройки) пользователи могут создавать агентов, которые полностью копируют поведение основного бота. В описании такие боты будут помечены как работающие на базе исходного. Появление функции, вероятно, связано с недавним сотрудничеством Telegram с проектом OpenClaw.

Также обновлены иконки индикаторов взаимодействий в списке чатов: теперь реакции на сообщения, упоминания и индикаторы опросов отображаются одновременно, не перекрывая друг друга.
Источник:
Код Дурова
Cсылки по теме:
Такой будет iOS 27
Apple не выпустила кучу гаджетов, которые давно готовы. Но мы знаем причину
Раскрыты три новые функции iOS 27

На новые и старые телевизоры Samsung приходят две суперполезные опции
Суд поставил точку в деле о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*
«Яндекс Пэй» начислит крупную компенсацию всем «кинутым» в новогодней акции
⚡️ Вышел долгожданный Telegram 12.3 — что нового

