ИИ в Telegram теперь может общаться за вас

Бета-версия Telegram для Android получила крупное обновление, включающее в себя ИИ-редактор сообщений, расширенные возможности для опросов, поддержку Live Photo и функцию создания агент-ботов.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В новой версии появился инструмент AI Editor, который позволяет редактировать текст прямо в поле ввода. Функция доступна по нажатию кнопки AI и предлагает перевод текста, изменение тональности сообщения, исправление ошибок, а также генерацию в разных стилях. Кнопка emojify добавляет в сообщение эмодзи с помощью искусственного интеллекта. Базовый доступ к ИИ-редактору включает ограниченное количество генераций, в то время как подписчики Telegram Premium получают в 50 раз больший лимит использования. После обработки текста результат можно мгновенно вставить в чат.Обновление также принесло поддержку Live Photo: пользователи устройств, поддерживающих этот формат (некоторые модели Samsung, iPhone и Google Pixel), могут отправлять такие фото, а получатели — просматривать их с автоматической анимацией.Значительной переработке подверглись опросы. Теперь к опросу можно добавить описание, фото и даже отдельное изображение для каждого варианта ответа. Настройки стали более гибкими: появилась возможность запретить переголосование, перемешивать варианты для каждого участника, ограничивать опрос по времени, а также устанавливать один или несколько правильных ответов. Владельцы опросов могут показывать, кто голосовал, разрешать выбор нескольких ответов или позволять участникам добавлять свои варианты.Кроме того, в бета-версии реализована возможность создания агент-ботов на основе главного бота. С помощью мини-приложения внутри бота (после включения соответствующей настройки) пользователи могут создавать агентов, которые полностью копируют поведение основного бота. В описании такие боты будут помечены как работающие на базе исходного. Появление функции, вероятно, связано с недавним сотрудничеством Telegram с проектом OpenClaw.Также обновлены иконки индикаторов взаимодействий в списке чатов: теперь реакции на сообщения, упоминания и индикаторы опросов отображаются одновременно, не перекрывая друг друга.