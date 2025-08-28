ИИ вместо отношений: молодёжь выбирает виртуальных партнёров

Александр




Летом 2025 года в соцсетях взорвался новый тренд — пользователи массово начали выкладывать селфи и видео с ИИ-сгенерированными партнёрами. TikTok оперативно поддержал эту тенденцию, запустив фильтр AI Girlfriend в сотрудничестве с CapCut, который позволяет создавать и анимировать виртуальных девушек и парней прямо в приложении. Пользователи используют этот инструмент как для шуточных роликов, где ИИ-персонажи обнимают или целуют их на фото, так и для более серьёзных проектов — некоторые даже показывают такие видео родителям, чтобы создать иллюзию реальных отношений.

Феномен виртуальных отношений получил неожиданно глубокое психологическое измерение. Для многих молодых людей общение с ИИ-персонажами стало способом повысить уверенность в себе перед выходом в реальный мир знакомств. Например, блогеры начали делиться своими беседами с Энни — ИИ-персонажем от Grok, представленным в июле 2025 года, которая поддерживает голосовое и видео-взаимодействие.

Исследования подтверждают масштаб явления: согласно опросу сервиса Girlfriend.ai, 50% молодых мужчин в США предпочли бы встречаться с ИИ-девушкой, чем рисковать быть отвергнутыми в реальной жизни. Ещё более показательные данные приводит исследование Joi AI за апрель 2025 года — 80% опрошенных зумеров в США готовы вступить в брак с ИИ-персонажем, а 75% верят, что боты могут полностью заменить человеческое общение.

Эксперты отмечают, что этот тренд отражает растущее одиночество молодого поколения и одновременно демонстрирует стремительное развитие технологий генеративного ИИ. Пока одни используют виртуальных партнеров как временную меру для социализации, другие всерьёз рассматривают их как альтернативу человеческим отношениям, что вызывает важные вопросы о будущем межличностных коммуникаций в цифровую эпоху.

Рекомендации

Комментарии

kardigan
+4160
kardigan
Дёшево и сердита, да и рука развивается как нужно( правая, или левая-кому как удобнее😀
29 августа 2025 в 05:55
#