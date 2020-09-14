«Объединившись с ROG, IKEA хочет объединить свои знания в области домашнего интерьера с опытом ROG в создании исключительного игрового опыта», — IKEA.







IKEA объединилась с игровым подразделением Asus ROG (Republic of Gamers) для создания и выпуска модельного ряда доступной геймерской мебели. Разработкой будет заниматься дизайн-бюро шведского бренда в Шанхае.Сообщается, что в совместную линейку войдут около 30 продуктов. По словам IKEA, дизайнеры компаний проводили совместные семинары, а также общались с профессиональными геймерами и любителями видеоигр, чтобы разработать необходимую функциональность для домашней игровой мебели.Компания упомянула, что разработает и изготовит «доступную игровую мебель и аксессуары», но не уточнила, какие именно продукты будут созданы при участии ROG. Однако вполне вероятно, что игровые столы и кресла станут частью этой линейки.У шведского производителя уже имеется в ассортименте компьютерный стол «ФРЕДДЕ» и стул «ЭРВФЬЕЛЛЕТ», которые продаются в категории «игровые».IKEA и ROG не первые, кто начал подобное сотрудничество, поскольку ранее Logitech объединилась с Herman Miller для создания геймерского кресла. Однако, с эстетической точки зрения IKEA может использовать другой подход. Компания заявила, что рассматривает игры с точки зрения «кросс-демографического» понятия, поэтому дизайн её мебели может наилучшим образом сочетаться с вашим интерьером, чем геймерские продукты от других производителей.