



Тайваньские производители компонентов для электронных устройств столкнулись с неожиданной проблемой. Тайвань — одна из самых дождливых стран, но в этом году уровень засухи оказался крупнейшим за 56 лет.



Заводы, выпускающие микросхемы, потребляют огромную часть запасов пресной воды на острове, но им её остро не хватает, несмотря на все меры экономии. Например, TSMC пускает во вторичный оборот более 86% потребляемой воды, и если бы не переработка ресурсов, компании давно пришлось бы остановить производство.



Власти Тайваня при распределении воды отдают приоритет именно высокотехнологичным компаниям, а жителям некоторых городов и фермерам приходится экономить. В Синьчжу, где находится штаб-квартира TSMC, построен завод по опреснению воды и трубопровод, соединяющий город с более дождливым севером страны. Для обычных граждан снижено давление воды в трубопроводах, в некоторые зоны Тайваня не подаётся по вторникам и средам, а в другие по четвергам и пятницам. Некоторые компании (в том числе TSMC) закупают пресную воду в тех регионах страны, где она не находится в дефиците, и транспортируют её к себе.



Власти Тайваня также прекратили подачу воды для орошения полей — проблема затронула около 183 тысяч акров или пятую часть всех сельскохозяйственных земель. Это может привести к резкому снижению урожая риса и к повышению цен на этот продукт питания.



Производителям полупроводниковых микросхем вода необходима для различных целей. Она используется для очистки помещений и кремниевых пластин. Проблема с нехваткой воды усугубляется последствиями коронавирусной инфекции, а дефицит микросхем приводит к росту цен на электронику по всему миру и затрагивает многие категории товаров, включая процессоры и видеокартны.







