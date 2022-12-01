Илон Маск Neuralink Чипирование

Илон Маск: «До вживления чипа Neuralink в мозг добровольца осталось полгода»

Олег

Чип


Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что скоро начнет проводить опыты на людях. Подробности собрал Engadget.

Илон Маск стал соучредителем стартапа Neuralink примерно шесть лет назад. С того времени в СМИ периодически появлялись некоторые успехи компании в разработке интерфейсов для управления мозгом. Около двух лет назад Neuralink показала свинью с внедренным в её голову фирменным чипом, а чуть позже — обезьяну с аналогичной «модификацией». Теперь же Маск сделал довольно прорывное заявление.

На последнем мероприятии, которое провела Neuralink, Илон Маск объявил: «Мы думаем, что, вероятно, примерно через шесть месяцев мы сможем установить Neuralink в мозг человека». При этом в феврале 2021 года компания официально признала, что 15 из 23 обезьян, которым вживляли чип, погибли — опыты тогда проводили в Центре приматов Дэвиса, в Калифорнии.

Илон Маск не забыл прокомментировать эти неудобные случаи: «Прежде чем мы даже подумаем о том, чтобы поместить устройство на животное, мы делаем все возможное, проводя тщательные лабораторные испытания. … Мы очень осторожны, и мы всегда хотим, чтобы тестирование, кому бы мы ни делали имплантацию — будь то овце, свинье или обезьяне — было подтверждающим, а не исследовательским».

В данный момент Neuralink находится в процессе получения одобрения FDA для своего импланта, чтобы начать устанавливать его в мозг людей. Подобной интеграцией Маск хочет расширить возможности человека. 

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Источник:
Engadget
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