Илон Маск готов выпустить собственный смартфон. Купили бы?

На такие меры миллиардер пойдет, только если Twitter удалят из Google Play и App Store.
Об этом стало известно после вопроса ведущей подкастов и политических новостей Элизабет Уилер:
«Если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений, Илон Маск должен выпустить свой собственный смартфон. Половина страны с радостью отказалась бы от предвзятых, шпионящих iPhone и Android. Для человека, которые строит ракеты для Марса, создать маленький глупый смартфон будет просто, верно?»
Спустя некоторое время Маск положительно ответил на заданный вопрос. Впрочем, судя по всему, миллиардер надеется, что к таким мерам прибегать не придется.
«Я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдет, но, да, если не будет другого выхода, я сделаю альтернативный телефон.»
Ранее мы рассказывали, что с покупкой Twitter Илон Маск решил кардинально изменить рабочий процесс внутри соцсети и призвал сотрудников работать в «хардкорном» режиме. Решение повлекло за собой массовое увольнения кадров. Тем не менее появились и новые сотрудники. Одним из них стал известный хакер Джордж Хотц, взломавший iPhone и PlayStation 3.