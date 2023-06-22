Илон Маск и Марк Цукерберг подерутся. Один жирный, другой спортсмен





Илон Маск вызвал на бой Марка Цукерберга. Это произошло после появления информации о том, что Цукерберг готовит сервис, который будет конкурировать с Twitter, которым владеет Маск.



Цукерберг принял приглашение к бою — он выложил скриншот с твитом Маска, предложив прислать ему локацию места, где состоится драка. Маск предложил провести битву в октагоне на одной из спортивных площадок в Лас-Вегасе. Также он заявил, что будет использовать стратегию «Морж» — ляжет на соперника и задавит его своим весом, ничего не делая.







Судя по фотографиям из интернета, у Маска есть проблемы с лишним весом, а Цукерберг мало того, что моложе своего визави на 12 лет, так ещё и в относительно хорошей спортивной форме, хотя недавно тоже чуток разжирел.





