Возняк

На марафоне «Новое Знание», который проводит общество «Знание», выступят глава Tesla Илон Маск и один из основателей Apple Стив Возняк. Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Марафон «Новое Знание» проводится в Москве с 20 по 22 мая. На сайте мероприятия проводится прямая трансляция выступлений. О чём будут говорить Маск и Возняк, пока неизвестно.

Илон Маск

Помимо Маска и Возняка на марафоне также выступят глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбера Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Олег Тиньков и музыкант Валерий Гергиев.


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